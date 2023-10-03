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民企放款與周轉金餘額 雙創近十年來新高

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導

金管會今日發布最新的國銀放款統計，其中，今年8月的民企放款與周轉金餘額分別為18兆0725億元，及19兆0886億元，雙雙創下近十年來新高。

若和上月相較，全體國銀放款8月較7月增加2451億元，為37兆8209億元，年增率為4.7%，其中，國內總分行增加2112億，OBU放款增加180億、海外分行及大陸分行分別增加118億和41億，此外，個人放款則增加1066億。

今年8月的各個放款項目，周轉金增加1480億亦為最高，此外，包括不動產增加846億，不動產增加132億，只有企業投資減少7億。

但存款8月53.9兆，較7月減少，對此銀行局副局長林志吉說明，主要有四原因，包括8月企金客戶調度資金轉出、發放股利、財務操作需求，以及出口減少使得收到貨款跟著縮水，因此須動用更多存款來營運。

至於周轉金大增最多，林志吉分析，主要和8月為股利發放旺季，企業發放股利動用周轉金有關，另一重要原因即為銀行配合推動疫後振興方案貸款。

不過另一方面，金融業者也表示，出口不佳不僅使得企業動用存款增加，需要更多的周轉金來營運，也會使周轉金放款增加，此外，若進口成本上揚，也需要用更多的周轉金來購料。

銀行局統計，8月較7月放款增量最多的前三大銀行，分別為星展台灣增加1793億、彰銀增352億、合庫增350億元；存款前三大增加銀行，亦為星展合併花旗增加2834億，一銀增加425億、中信增加352億。

而銀行今年前8月獲利3458億元，亦為歷年同期新高，若8月單月獲利523億，為同月新高，林志吉分析三大獲利來源，包括匯率、股債市波動帶來投資及淨收益增加，另外，銀行對投資的處分及獲配股利，或投資部位的評價利益，以及利差擴大帶來利息淨收益。

金融業者也指出，8月不少銀行在領完股息之後，直接賣股落袋為安，也是銀行8月獲利大增重要的因素。

股利

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