京城銀行前三季獲利比去年同期增逾2倍

京城銀行今日公告2023年9月自結稅前損益8.52億元，稅前每股盈餘(EPS) 0.77元。累計2023年1至9月稅前獲利達53.41億元，稅前每股盈餘(EPS) 4.81元，累計今年前八月，京城銀行稅後盈餘為去年同期309.4%。

美聯準會於上月21日公布利率決策結果為暫緩升息，對今年底的利率預測維持相同區間，但對於明年降息幅度比先前預估小。京城銀指出，觀察美聯準會政策聲明，在其確保通膨能持續下降之前，高利率的環境可能將持續一段時間。

反映在營收表現上，9月份利息及手續費收入仍維持穩健成長，金融資產評價方面則略受市場波動負面影響，然而在呆帳回收挹注下，整體稅前獲利仍較前月份增長。截至月底，逾期放款比率為0.02%，逾期放款覆蓋率為7,413.59%，全體放款覆蓋率為1.51%。京城銀表示，未來將持續專注提升核心存款並控管資金成本，包括近期推出「京活利」、「新‧京利嗨」等台外幣存款專案，以提供客戶更多元的資產配置選擇。

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