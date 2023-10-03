永豐投顧數位轉型榮獲《哈佛商業雜誌》鼎革獎殊榮

致力推動數位轉型有成，永豐投顧獨創「豐投Good」服務，以創新、獨特、全面性及多元的投資顧問體驗，榮獲《哈佛商業評論》全球繁體中文版第三屆〈數位轉型鼎革獎〉楷模獎肯定，亦為「商業模式轉型獎（中小型企業組）」該組別唯一獲獎的金融業者。

〈數位轉型鼎革獎〉由SAP台灣與哈佛商業評論全球繁體中文版共同籌辦，多方位審視台灣企業數位轉型成果，網羅各行各業的典範，讓更多企業借鏡成功經驗和思維，為台灣數位轉型的重要獎項，每年皆吸引許多企業爭取的最高榮譽，競爭激烈，根據主辦單位統計獲獎率僅兩成。

永豐投顧總經理李學詩表示，長期以來，永豐投顧的研究報告以獨特觀點、精闢分析及完善評估，廣受法人投資機構的肯定。面對數位化來臨，新世代的投資人對投資的想法與參與度高，如何將專業的投資報告轉化成一般投資人都可容易理解的內容，成為永豐投顧數位轉型的最大契機。在研究團隊廣泛腦力激盪下，「豐投Good」在2021年正式推出，以「教你投、幫你顧」為核心價值，提供即時、有料的市場研究及產業分析，透過數位社群平台傳播及客製化的訂閱制服務，協助投資人挖掘優質投資標的，更在投資後，持續追蹤相關重大資訊，提升投資人投資知識、增加財富，規避風險。

永豐投顧「豐投Good」亦針對不同投資族群推出不同的投資商品，喜好長線投資者，推出熱門存股標的推薦及投資攻略，而對於短線交易的高頻交易者，亦提供近期投信買超籌碼潛力股分析，目前已吸引超過10萬會員加入，並在上線短短一年間，於去2022榮獲《國際商業雜誌(International Business Magazine)》「全方位投顧產品獎：豐投Good」（BestComprehensive Investment Consultant Service Award: FengTouGood）國際專家肯定。

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