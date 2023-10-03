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兆豐金控創公股之先 與調查局簽署「國家資安聯防MOU」

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
圖說：兆豐金控集團創公股之先，與調查局簽署「國家資安聯防MOU」，今（3）日由兆豐金控雷仲達董事長（左）與法務部調查局王俊力局長（右）代表簽署合作備忘錄。圖／兆豐金控提供。
圖說：兆豐金控集團創公股之先，與調查局簽署「國家資安聯防MOU」，今（3）日由兆豐金控雷仲達董事長（左）與法務部調查局王俊力局長（右）代表簽署合作備忘錄。圖／兆豐金控提供。

兆豐金控董事長雷仲達與調查局長王俊力，今天簽署「國家資通安全聯防與情資分享合作備忘錄(MOU)」，兆豐金控也是首家與調查局簽署「國家資通安全聯防與情資分享合作備忘錄」的公股金融集團。

在兆豐金控與調查局攜手下，未來雙方將共享資安情資與防護作法，除可使彼此更迅速掌握最新威脅情資，亦可有效提升應變速度、降低資安事件所生損害，進而加乘資安聯防的專業能量與防禦縱深，共同打擊數位金融犯罪、確保金融穩定與安全。

金融機構是受到高度監管的產業，也是駭客鎖定的主要攻擊目標，資安風險非常高；根據Fortinet旗下 FortiGuard Labs 威脅情資中心公布《2023 上半年全球資安威脅報告》顯示，台灣今年上半年的惡意威脅數量急遽成長，與去年同期相比大增超過8成，且每秒就有將近1.5萬次攻擊發生，高居亞太之冠。

兆豐金控集團近年來依循金融監督管理委員會所推動的「金融資安行動方案」，持續測試與精實資安韌性，金控及各子公司除了完備資安相關規範、強化資安縱深防禦，以因應數位轉型所帶來金融資安威脅外，並由金控統籌建立資安聯防體系（CSIRT）與演練機制，與各子公司間進行資安聯防，也積極尋求與外部建立聯防夥伴關係，加入金融資安聯防體系，藉由此次與法務部調查局及金融同業間合作展開資安聯防機制，因應層出不窮的資安威脅。

資安 兆豐金控 情資

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