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10月外銀推高利美元新專案 利率衝7％

經濟日報／ 記者楊筱筠／台北即時報導
滙豐銀與渣打銀昨（2）日同時宣布，再加碼推出高利美元存款專案，其中滙豐銀給出7天期7％高利美元定存專案，單筆最低5萬美元起，且每一客戶沒有設定最高承作總限額，淡限定自家財富管理特定客戶。路透
滙豐銀與渣打銀昨（2）日同時宣布，再加碼推出高利美元存款專案，其中滙豐銀給出7天期7％高利美元定存專案，單筆最低5萬美元起，且每一客戶沒有設定最高承作總限額，淡限定自家財富管理特定客戶。路透

10月外銀給出高利美元存款新專案，利率衝7％！滙豐銀與渣打銀昨（2）日同時宣布，再加碼推出高利美元存款專案，其中滙豐銀給出7天期7％高利美元定存專案，單筆最低5萬美元起，且每一客戶沒有設定最高承作總限額，淡限定自家財富管理特定客戶。

昨日滙豐銀宣布兩大新美元存款活動。第一，針對卓越理財新客戶，給5.68％高利美元活存，單筆最低3萬美元起，每人最高可享有額度高達100萬美元，活動總限額3億美元；第二，針對卓越理財與運籌理財One能戶，推出7天期7％高利美元定存，單筆最低5萬美元起，活動總額度新台幣30億元。

滙豐銀9月初針對旗下私人理財與卓越理財（尊尚）新客戶，給出6％起美元高利專案，其中合格卓越理財新戶可以拿到6％美元定存，合格私人理財、卓越理財尊尚客戶美元定存6.6％，單筆最低承作金額3萬美元起，定存期別可選1個月、2個月、3個月、6個月，活動到10月底為止。

渣打銀昨日宣布，即日起到12月29日，推出紐幣、澳幣、加幣、人民幣以及美元新資金定存6個月優惠專案，活動專案總承作上限為1億美元。其中美元定存利率高達5.8％，單筆最低起存金額5萬美元，鎖定渣打銀個人戶、優先理財公司戶、中小企業客戶。

滙豐(台灣)商業銀行財富管理暨個人金融事業處消費金融管理部資深副總裁黃至弘表示，當前美元利率居高不下，觀察到美元成為多數客戶不可缺少的資產組合之一。為幫助客戶更能有效運用資金，滙豐(台灣)推出這一波5.68%美元活存優利方案給卓越理財新客戶，每人最高額度達100萬美元，以更有彈性的方案，真正能讓客戶享受優利，不必擔心通貨膨脹的增加速度。

台灣最大外商銀行星展銀，10月底前，推出3個月天期5.55％美元定存專案，向星展豐盛理財客戶及星展豐盛私人客戶招手，單筆最低承作門檻5萬美元。

定存 渣打 財富管理 星展銀行 匯豐

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