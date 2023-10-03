國庫大進補！央行明年預算繳庫盈餘突破2,000億元 創14年新高

中央銀行總裁楊金龍表示，2024（113）年度中央銀行預算繳庫2,000億2,706萬元，較今年度預算繳庫數增加193億194萬5千元。資料顯示，央行明年繳庫金額突破2,000億元大關，讓國庫大進補，同時也創下2010年來的14年新高紀錄。

楊金龍將於明日赴立法院財委會進行業務報告並備質詢。在今日提前出爐的書面報告裡，央行預算明年繳庫金額將突破2,000億元、達到2,000億2,706萬元。

根據央行先前提供的資料顯示，近十幾年來，央行每年繳庫盈餘約在1,800億元左右，2021年降至1,650億元，2022年繳庫金額恢復至1,750億元。

根據央行去年報告顯示，今年預算繳庫1,800.25億元，較去年預算繳庫數增加約50.9億元。統計顯示，央行總裁楊金龍2018年上任以來，包含明年預算繳庫金額在內，這六年來，央行累計為國庫賺進了1兆604億元。

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