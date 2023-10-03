國庫大進補！央行明年預算繳庫盈餘突破2,000億元 創14年新高
中央銀行總裁楊金龍表示，2024（113）年度中央銀行預算繳庫2,000億2,706萬元，較今年度預算繳庫數增加193億194萬5千元。資料顯示，央行明年繳庫金額突破2,000億元大關，讓國庫大進補，同時也創下2010年來的14年新高紀錄。
楊金龍將於明日赴立法院財委會進行業務報告並備質詢。在今日提前出爐的書面報告裡，央行預算明年繳庫金額將突破2,000億元、達到2,000億2,706萬元。
根據央行先前提供的資料顯示，近十幾年來，央行每年繳庫盈餘約在1,800億元左右，2021年降至1,650億元，2022年繳庫金額恢復至1,750億元。
根據央行去年報告顯示，今年預算繳庫1,800.25億元，較去年預算繳庫數增加約50.9億元。統計顯示，央行總裁楊金龍2018年上任以來，包含明年預算繳庫金額在內，這六年來，央行累計為國庫賺進了1兆604億元。
🏠udn房地產-推薦新聞
▪ 興富發前董座出手！砸10億買高雄仁武1500坪地 單價創區域新高
▪ 六都9月買賣移轉棟數 台北市竟「爆大量」專家點2原因
▪ 台中年輕人買房選哪裡？ 「這一里」30至39歲十年暴增7倍
▪ 買房不住卻另租別屋？ 內行人曝聰明做法「睡飽飽又賺1萬」
▪ 高雄、台南二都今年前3季房屋移轉量 雙創5年來新低
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言