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台股基金近一季爭霸賽結果出爐 這檔基金漲逾二成稱王

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
台股基金近一季報酬率前十強(資料來源：晨星，統計至2023/9/29，為新台幣/主級別基金。)
台股基金近一季報酬率前十強(資料來源：晨星，統計至2023/9/29，為新台幣/主級別基金。)

近一季台股先後受到中國大陸房地產倒債危機、美債降評等系統性事件影響，加權指數及電子指數季線皆收黑，跌幅分別達3.47%及1.97%。但台股基金在專業經理人操作下不跌反漲，近一季平均上漲6.71%，績效居冠的統一中小基金報酬率甚至逾兩成。前十強基金中，統一投信共有四檔基金上榜，為入榜基金最多的投信。

台股基金近一季績效前十名，統一中小基金報酬率達23.94%，為唯一的一檔報酬率超過兩成的基金。這檔基金不僅短期表現優異，長期績效也不俗，近一年報酬率近七成，近三年更是翻倍漲。加上統一中小基金，近一季前十強就有四檔為統一投信基金，包括統一台灣動力、統一全天候及統一奔騰基金，報酬率分別為16.85%、16.32%及16.08%，顯示統一投信投研團隊具備卓越選股能力。

統一投信表示，近期聯準會利率會議暗示將再升息一碼，使美債殖利率大幅上升，市場重新調整對AI類股的評價，壓抑股市表現。但台股電子業已開始有較明顯復甦，加上大選將至的政策利多，年底前台股仍有望震盪走高。AI類股作為能見度最高產業，在台股整理後有機會獲得資金青睞，開啟台股新一波行情。

台股 聯準會 房地產 殖利率

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