金融研訓院長黃崇哲：台灣大學生投資外幣大多是比特幣

金融研訓院院長黃崇哲今天在「2023世界投資者週聯合論壇」記者會上指出，全台灣大學生有三成以上的投資外幣，但他們所投資的外幣不是一般的傳統貨幣，「而是比特幣」。

黃崇哲指出，已經觀察到現在的大學生比較缺乏完整的財經知識的教育，因此他也呼籲，當下台灣大部分的資產是在比較年長的族群，未來希望透過理財知識教育的普及，讓年輕一代更有資產傳承的機會。

黃崇哲表示，目前金融研訓院已經積極的透過跟各地方縣市的合作來推展理財教育，希望新世代從小就能夠扎根理財知識，也希望以此使新世代的族群除了網友之外，也能夠有更多和理財相關的訊息來源來做驗證。

國際金融界最大盛事「WIW世界投資者週（World Investor Week）」系列活動，10月2日起於全球各地隆重展開，而「2023世界投資者週聯合論壇」即與此相關，是由台灣理財顧問認證協會、台灣金融研訓院，攜手退休基金協會、投信投顧公會、金融分析專業人員協會、台灣不動產投資協會、證券交易所、證券櫃檯買賣中心、期貨交易所以及台灣集中保管結算所等10大台灣最具代表性的金融組織聯合主辦。

身兼台灣理財顧問認證協會理事長的黃崇哲指出，配合台灣經濟成長以及人民的高儲蓄率，台灣的資金已經成為世界資本市場非常重要的力量。面對地緣政治的變遷，金融研訓院將提供更多的投資人保護及投資人教育，來提高台灣投資人韌性，持續密切與國際接軌，亞洲財富管理中心的目標更是指日可待。

此次理財認證顧問協會也特別集結國內外專家，深度剖析投資與財管的發展方向 。有鑑於近年國際證券管理機構組織(IOSCO)積極倡議強化投資人韌性，本次論壇也以提升投資人韌性應變力、金融數位力，永續創新力為目標，拓展大眾對於投資理財的正確認知。

黃崇哲指出，理財認證協會從2019年起，在協會前理事長李長庚積極號召下，聯合共6個單位開始辦理WIW大型論壇，今年更是擴大規模，首次集結包含F4等國內10個金融組織擴大舉行。

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