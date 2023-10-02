快訊

中職／李多慧開箱80坪新房 當台灣觀光大使介紹麵食好嗨

中颱小犬增強逼近那些地方有機會放颱風假 彭啟明這麼說

國慶連假+台中焰火 通勤族憂：高鐵收假亂象會重演

聽新聞
test
0:00 / 0:00

金管會宣布這三家投信達標「鼓勵投信躍進計畫」

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
金管會。本報系資料照片
金管會。本報系資料照片

金管會今日宣布，認可元大投信、國泰投信及第一金投信3家證券投資信託事業符合「鼓勵投信躍進計畫」並取得優惠。

金管會為提升國內資產管理人才與技術，擴大資產管理規模並朝向國際化發展，發布「鼓勵投信躍進計畫」，證券投資信託事業符合躍進計畫一定條件者，得適用各項優惠措施。本年度金管會認可元大、國泰及第一金等3家投信事業。

3家投信事業均適用基本優惠措施，即得申請募集不受現行相關投資有價證券之種類、範圍及比率規定限制之投信基金，以及得申請募集ETF連結基金，所投資投信事業已經理之ETF，不以國內成分證券ETF為限。元大投信選擇放寬每次送審的投信基金檔數及送審的投資海外的投信基金申報生效期間得由30個營業日縮短為12個營業日。

國泰投信選擇適用送審的投資海外的投信基金，申報生效期間得由30個營業日縮短為12個營業日。

上述優惠措施有效期間為1年，自今年10月1日至113年9月30日止。

上述3家投信事業均符合無重大違規情事、財務健全及內控無重大缺失之「基本必要條件」及面向一「投研能力」，面向二「國際布局」有元大投信及國泰投信符合相關指標，面向三「人才培育」則有元大投信及第一金投信符合相關指標。

另外，元大投信及國泰投信符合「其他對提升我國資產管理業務經營與發展有具體績效貢獻事項」，包括：元大投信2檔基金發行費用率較低的R級別於基富通退休平台銷售，且銷售金額顯著成長、積極辦理永續相關事項、出版「永續投資及資產配置之實務與應用」書籍進行投資人教育；國泰投信落實執行盡職治理守則表現良好，列為證交所111年度機構投資人盡職治理資訊揭露較佳名單、積極辦理與永續相關事務。

金管會也期勉國內投信事業持續強化自行投資研究能力、開拓發展國際性業務、積極培育資產管理人才，鼓勵中小型投信事業逐步成長、提升事業競爭力，並鼓勵投信事業提升盡職治理揭露及表現，於投資流程中落實ESG考量並積極辦理永續發展相關事項，促使被投資企業永續發展，以期能共同深化我國永續發展並邁向淨零轉型的目標。

延伸閱讀

台股迎10月光輝行情…三利多加持 指數有望攻萬七

政策護盤股 短多聚焦

純網銀續虧損 金管會：再五年可打平

00922即將首次配息…股利淨收入達0.5元！ 有機會成大盤型ETF的配息王？

相關新聞

金融營業稅降、準備金條款落日 國庫稅增估38億

財政部長莊翠雲今天表示，對金融營業稅調降持開放態度，會參考金管會盼降至2%的意見，進行評估。據估算，若銀、保本業稅率從現...

金管會宣布這三家投信達標「鼓勵投信躍進計畫」

金管會今日宣布，認可元大投信、國泰投信及第一金投信3家證券投資信託事業符合「鼓勵投信躍進計畫」並取得優惠。

台股震盪 勞動基金8月單月虧損480億 勞金局：密切關注

8月台股震盪，反映在勞退基金績效上。勞動基金運用局今日公布最新勞動基金績效，截至8月底之評價後收益數為5773.6億元，...

美元優利定存來了 滙豐5.68%安泰法人同享高利

搶搭美元升息末班車，多家銀行推出美元優利定存方案，滙豐銀行（台灣）推出美元活存優利5.68%活動，安泰銀行（2849）則...

凱基期貨推出「智能通」全新期顧網站 註冊即抽千元禮

想從零基礎迅速變身為程式交易高手，投資人選對工具很重要！隨著台股投資人結構日益年輕化，因應網路原生代掀起的證券數位化浪潮...

市場出現相似名稱致混淆 臺灣碳權交易所強調是唯一官方指定機構

市場出現部分碳權交易公司或碳權交易所，名稱與臺灣碳權交易所（TCX）相同或近似，致與碳交所的營業或服務的設施或活動混淆，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。