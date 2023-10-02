金管會宣布這三家投信達標「鼓勵投信躍進計畫」

金管會今日宣布，認可元大投信、國泰投信及第一金投信3家證券投資信託事業符合「鼓勵投信躍進計畫」並取得優惠。

金管會為提升國內資產管理人才與技術，擴大資產管理規模並朝向國際化發展，發布「鼓勵投信躍進計畫」，證券投資信託事業符合躍進計畫一定條件者，得適用各項優惠措施。本年度金管會認可元大、國泰及第一金等3家投信事業。

3家投信事業均適用基本優惠措施，即得申請募集不受現行相關投資有價證券之種類、範圍及比率規定限制之投信基金，以及得申請募集ETF連結基金，所投資投信事業已經理之ETF，不以國內成分證券ETF為限。元大投信選擇放寬每次送審的投信基金檔數及送審的投資海外的投信基金申報生效期間得由30個營業日縮短為12個營業日。

國泰投信選擇適用送審的投資海外的投信基金，申報生效期間得由30個營業日縮短為12個營業日。

上述優惠措施有效期間為1年，自今年10月1日至113年9月30日止。

上述3家投信事業均符合無重大違規情事、財務健全及內控無重大缺失之「基本必要條件」及面向一「投研能力」，面向二「國際布局」有元大投信及國泰投信符合相關指標，面向三「人才培育」則有元大投信及第一金投信符合相關指標。

另外，元大投信及國泰投信符合「其他對提升我國資產管理業務經營與發展有具體績效貢獻事項」，包括：元大投信2檔基金發行費用率較低的R級別於基富通退休平台銷售，且銷售金額顯著成長、積極辦理永續相關事項、出版「永續投資及資產配置之實務與應用」書籍進行投資人教育；國泰投信落實執行盡職治理守則表現良好，列為證交所111年度機構投資人盡職治理資訊揭露較佳名單、積極辦理與永續相關事務。

金管會也期勉國內投信事業持續強化自行投資研究能力、開拓發展國際性業務、積極培育資產管理人才，鼓勵中小型投信事業逐步成長、提升事業競爭力，並鼓勵投信事業提升盡職治理揭露及表現，於投資流程中落實ESG考量並積極辦理永續發展相關事項，促使被投資企業永續發展，以期能共同深化我國永續發展並邁向淨零轉型的目標。

商品推薦