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台股震盪 勞動基金8月單月虧損480億 勞金局：密切關注

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
勞動基金運用局今日公布最新勞動基金績效。圖／勞金局提供
勞動基金運用局今日公布最新勞動基金績效。圖／勞金局提供

8月台股震盪，反映在勞退基金績效上。勞動基金運用局今日公布最新勞動基金績效，截至8月底之評價後收益數為5773.6億元，收益率10.44％。單月收益數呈現負數，虧損480.6億元，是今年繼2月虧損317.7億元後，第二個月虧損月份。若加計受託管理之國民年金保險基金及農民退休基金，總管理規模達6兆5,293億元，收益率為10.53％。

其中，新制勞退基金規模為 3 兆 9,172 億元，收益率 10.34％；舊制勞退基金規模為 10,069 億元，收益率 11.84％；勞保基金規模為 8,670億元，收益率 11.62％；就保基金規模為 1,623 億元，收益率 2.41％；勞職保基金規模為 362 億元，收益率 0.98％;積欠工資墊償基金規模為 164 億元，收益率 4.34％。受衛生福利部委託管理之國民年金保險基金規模為 5,113 億元，收益率為 11.67％；受農業部委託管理之農民退休基金規模為 120.2 億元，收益率為 9.49％。

勞金局表示，勞動基金為勞工經濟生活保障，以獲取長期穩健收益為投資目標，辦理各項投資以長期、穩健角度，多元分散布局於國內、外股票、債券及另類資產，藉以降低金融市場波動對基金收益影響，並獲取長期穩健之投資收益。就長期投資績效來看，整體勞動基金近10年多（102~112.8）平均報酬率為5.14％，國保基金近10年多（102~112.8）平均報酬率為5.47％，長期投資績效穩健。

展望未來，美國聯準會(Fed)8 月 6 日公布最近一期「褐皮書」報告顯示，7、8 月美國經濟和就業市場成長正在降溫，雖然消費狀況依然強勁，但由於許多消費者儲蓄已漸耗盡，對商品的需求減弱，穩健的經濟成長開始面臨壓力；

另外歐洲央行（ECB）在 9 月 14 日舉行決策會議，認為近期石油及天然氣價格大幅上漲，使通膨目標更難

達成，決定再度提高三項主要利率各 1 碼，是連續第 10 次升息，並暗示這可能是此波緊縮周期的最後一次升息，也預估今年經濟成長為 0.7％，明年擴張 1％，均低於前次預估的成長 0.9％、1.5％。

在國內方面，台經院於 8 月 25 日公布最新景氣調查，由於電子產業旺季，科技產品出口、外銷訂單與生產表現回升，7 月製造業營業氣候測驗點結束先前連三月下滑態勢，轉為上揚，服務業和營建業營業氣候測驗點也都續呈上揚格局，各項經濟數據衰退幅度多已逐漸縮小，預估明年第 1 季或第 2 季有可望出現較為強勁的復甦力道。

勞金局表示，整體而言，各主要國家為抑制通貨膨脹，雖然面對經濟衰退的疑慮，仍持續緊縮貨幣政策，加上近期產油國家延長減產協議，推升能源價格持續上漲，增添通貨膨脹及經濟成長壓力。勞動基金運用局將密切關注全球政經情勢，積極掌握各金融市場投資趨勢，建置多元穩健之資產配置，以分散投資風險，並提升基金長期投資效益。

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