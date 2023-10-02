凱基期貨推出「智能通」全新期顧網站 註冊即抽千元禮

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全新的智能通網站匯整多項凱基期貨智能產品，例如可透過凱基MultiCharts12其強大的回測演算能力，來進行投資策略驗證，幫助投資人透過智能交易平台的量化分析，更即時、更輕鬆決定投資進場的多空方向；「凱基WinSmarts」則提供進場前的風險計算，可監控期貨報價行情，根據所設定的投資條件半自動交易，省下投資人的看盤時間，還有期貨教學分享如何投資，藉由期貨交易軟體輔助，適合剛入市場的投資者；若投資人本身沒有程式撰寫能力也沒關係，凱基智能通亦有凱基MTC策略可供選擇，並於每月評選出10檔精選策略推薦給民眾。

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