金融營業稅降稅有望 財長：稅收仍會增加 一個月內提出報告

金融營業稅率5%將在明年底落日，新稅率如何調整逼近最後拍板定案時間，對此，財政部長莊翠雲今日在財委會上備詢時指出，對於稅率是否降至金融業所期待的2%，以及對國庫收入等影響，財政部將在一個月內提出報告說明。

她也表示，即使降稅到2%，由於稅收全部進入國庫，不再進入金融業準備金，因此財部稅收仍會增加，外界解讀，金融營業稅應會調降，只是看要降到多少。

立委林楚茵質詢，金融業依照2014年的水準估算，倘若金融營業稅降至2%，將可省下250億至300億元，並進而詢問莊翠雲是否為稅損？莊翠雲則回應，金管會已有明確意見回覆，希望稅率降至2%，倘若金融營業稅率降為2%，不再撥款準備金，而是全部都撥入國庫，那麼政府的稅收將會增加。

但莊翠雲也同時強調，除了稅收影響之外，也得考慮金融營業稅所謂的「毛額制」特性，亦即，台灣金融營業稅是採取總額課稅方式，並非像其他國家採取加值型的進銷項稅額互抵的課稅方式，這個也要考慮進來，因此，稅率如何調整，會看挑戰及風險，也會綜合國外因素來討論。

莊翠雲說明，金融營業稅率最高曾經到5%，之後因為亞太金融中心而降稅，但之後在2014年又因為財政健全方案把稅率調回5%，3%進國庫，2%到金融業特別準備金。

銀行公會理事長雷仲達也指出，金融營業稅率降至2%，在金融業已是一個共同的共識，未來2%的稅收，也會全部進國庫。

賦稅署長宋秀玲則表示，雖然大部分國家的營業稅免稅，但也有少部分有課，她進而指出，台灣是因為金融業只有營業稅，但其他國家金融業還有其他的稅賦，此外，金融業降低稅率，固然有助競爭力，但她也特別指出，國際間並未鬆口是否續停升息，若發生危機時，是否仍需要特別準備金去挹注，也很重要。言下之意是指稅率太低，特別準備金就沒有後續的財源。

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