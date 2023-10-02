台股上周回檔 莊翠雲：基本面仍好，會關注美國利率影響

儘管美國政府「關門」警報解除，但日前台股大跌，仍引起立委高度矚目，財長莊翠雲今日在答覆立委林德福質詢時指出，由於台股受國際情勢連動影響大，因此後續將持續關注包括利率、通膨對股市的影響，尤其是美國聯準會日前形容利率是「higher for longer」，財政部也會特別注意，但她也強調，台股基本面還好，只是上周有回檔情形，後續會持續關注。

莊翠雲分析，因為股市很敏感，台股多少會受國外經濟情勢影響，尤其利率，但她相信美國升息也會謹慎，因為美國升息會造成全球終端需求走向疲弱，影響經濟情勢，這些國安基金都會持續關注。

立委賴士葆詢問，今年第三季，外資全賣光，上半年買超3千億等於在9月底全部賣光，國安基金退出時的大盤指數是在15804點，9月底已跌到16353點，已很接近國安基金退場的時點，他認為現在是靠公股在撐盤，已成為外資的提款機，並質疑是否為選舉護盤？對此，莊翠雲強調，從未要公股銀行去護盤，是否買股，由公股銀行自己依財務規劃判斷。

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