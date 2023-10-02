聽新聞
test
0:00 / 0:00
今年獲利大好 至少6家行庫明年將再為員工加薪
八大行庫員工再有好薪情。財政部長莊翠雲今日率八大行庫董座赴立法院財委會備詢，由於今年各大行庫獲利都不錯，國民黨籍立委賴士葆詢問，八大行庫明年是否會再為員工加薪，各大行庫當場表態，其中至少6家已民營化的行庫明年將再為員工加薪。
莊翠雲指出，員工加薪，會視公股行庫的獲利及營運狀況而定。賴士葆當場詢問，各大行庫董座是否再為員工加薪，包括台灣金控董事長沈榮津、台銀董座呂桔誠、土銀董事長謝娟娟、合庫銀行董事長林衍茂、第一金控董事長邱月琴、華南金控董事長張雲鵬、彰銀董事長凌忠嫄、台企銀總經理張志堅等人，幾乎全部的公股董事長都舉手，其中，張雲鵬與雷仲達更頻頻點頭，看得出來明年員工加薪行情將相當不錯。
呂桔誠則說明，台銀下一次加薪會等後年，因為今年已經加過了。由於台銀、土銀、輸出入銀行的加薪採取與公務員薪資脫勾的績效連動制度，加薪方式並非每年都加薪，因此土銀、輸銀估計應會比照台銀的作法，等後年再加薪。
🏠udn房地產-推薦新聞
▪ 天坑、鄰損頻傳 他曝恐是「兩因素」造成 買屋要做一事
▪ 買房不住卻另租別屋？ 內行人曝聰明做法「睡飽飽又賺1萬」
▪ 北市房市赫見窒息量 一原因房價仍上漲
▪ 加速民眾都更意願 新北8米內巷道容積增至240%
▪ 本周房產熱話／天龍區房價驚死人！公寓均價一坪上看84萬 建築大老：囤房稅不止懲罰建商 「自住客別太天真」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言