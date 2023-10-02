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今年獲利大好 至少6家行庫明年將再為員工加薪

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
八大行庫今天在財委會備詢，所有行庫董座都舉手說明年會為員工加薪。記者朱漢崙/ 攝影
八大行庫今天在財委會備詢，所有行庫董座都舉手說明年會為員工加薪。記者朱漢崙/ 攝影

八大行庫員工再有好薪情。財政部長莊翠雲今日率八大行庫董座赴立法院財委會備詢，由於今年各大行庫獲利都不錯，國民黨籍立委賴士葆詢問，八大行庫明年是否會再為員工加薪，各大行庫當場表態，其中至少6家已民營化的行庫明年將再為員工加薪。

莊翠雲指出，員工加薪，會視公股行庫的獲利及營運狀況而定。賴士葆當場詢問，各大行庫董座是否再為員工加薪，包括台灣金控董事長沈榮津、台銀董座呂桔誠、土銀董事長謝娟娟、合庫銀行董事長林衍茂、第一金控董事長邱月琴、華南金控董事長張雲鵬、彰銀董事長凌忠嫄、台企銀總經理張志堅等人，幾乎全部的公股董事長都舉手，其中，張雲鵬與雷仲達更頻頻點頭，看得出來明年員工加薪行情將相當不錯。

呂桔誠則說明，台銀下一次加薪會等後年，因為今年已經加過了。由於台銀、土銀、輸出入銀行的加薪採取與公務員薪資脫勾的績效連動制度，加薪方式並非每年都加薪，因此土銀、輸銀估計應會比照台銀的作法，等後年再加薪。

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