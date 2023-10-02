快訊

MLB／44轟！亞洲選手第一人 大谷翔平奪全壘打王真情感言曝

詐領助理費案已3人認罪！領高虹安7個月薪水變貪汙犯 「公衛文」今認不認罪？

西班牙議會懸空！加泰隆尼亞獨立運動的機會來了？

台股拉回整理 面對評價面與籌碼面調整

經濟日報／ 記者王皓正／台北即時報導

針對近期台股盤勢，安聯投信台股團隊表示，近期台股走勢變化主要還是分別受到美國聯準會言論、美債殖利率走勢，以及先前雖有明確趨勢支撐、如AI、綠電等相關主題因漲多而面臨評價面拉回整理的盤整格局。

展望後市，安聯投信台股團隊表示，就大方向而言，產業的基本面狀況並沒有太大變化，基本上，市場仍是處在各類資訊的空窗期，同時間對於之前領先反映大趨勢的相關主題，也在一邊等待更多數據、一邊面對評價面與籌碼面的調整。

另一方面，近期波動比較大的美債殖利率，也是近期牽動盤勢氣氛與需要觀察的指標之一。

安聯投信台股團隊表示，市場對於第四季各廠商營運的預估、訂單狀況等的看法，已有大致輪廓，故現階段市場基本上仍在等待新的數字出來做進一步檢視；換言之，接下來如果沒有更好的消息或是與原先預期有所落差，市場就會依據實際數字或新的產業展望來做反應。

在檢視方向上，安聯投信台股團隊表示，隨著AI相關主題第一波領漲後，第二波就面對更精確的檢視，辨明那些廠商能真正受惠AI投資；聚焦的範圍上，現階段將更相對聚焦在與AI主題有關的關鍵零組件如散熱、CCL、PCB，選股主軸仍依據市佔率增加、滲透率提升、規格提升帶來ASP/毛利增加的企業。

就題材上，安聯投信台股團隊表示，建議 IP/ASIC、龍頭晶圓代工、車用電子、伺服器升級解決方案及 AI帶動的高速傳輸領域，仍是值得持續關注的標的。

台股 AI 美國聯準會

延伸閱讀

8月銀行、壽險大砍台股713億元 提前獲利了結保留銀彈

政策護盤股 短多聚焦

美元混合基金 績效亮眼

台股科技型 逢低加碼

相關新聞

外資9月持續賣超 台股指標觀察電子股旺季效應

台股在外資持續賣超下，9月下跌280點，力守在5日線16347點之上。分析師認為，隨著時序進入第4季，電子股旺季是否續旺...

銀行業蟬聯買債王

8月美國公債、美投資等級債券殖利率漲翻天、價格走跌，債券逢「甜蜜價」，銀行、壽險業進出不同調。據金管會統計，8月銀行買債...

國銀員工貢獻排名大洗牌 上海銀Q2每人賺706萬元稱冠

哪家國銀員工「最會賺」？根據中央銀行最新出爐的「本國銀行營運績效季報」，第2季國銀員工獲利貢獻度前十名大洗牌，包括：上海...

國銀對六核心戰略產業放款 創新高

據金管會統計，8月底國銀對六大核心戰略產業放款餘額7兆2,300億元是有該統計來新高，月增645億元或0.9%，連兩月增...

國銀行員平均獲利256萬 攻頂

中央銀行最新一期的「本國銀行營運績效季報」資料顯示，今年至第2季底，全體國銀的員工平均貢獻度為256萬元（稅前盈餘/員工...

微型保險投保率飆升

為守護弱勢民眾，政府推出微型保險提供經濟弱勢者或特定弱勢身分者基本的人身保險保障，為完善我國普惠金融指標體系，金管會將今...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。