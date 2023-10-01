美債殖利率飆…銀行狂買逼9000億 壽險因這2原因縮手了

8月美國公債、美投資等級債券殖利率漲破天、價格走跌，債券逢「甜蜜價」，銀行、壽險業進出不同調。據金管會統計，8月銀行買債759億元、壽險業卻反手砍137億元，使8月金融三業買債額縮減到564億元。

累計前八月三業買債規模1兆1564億元，仍以銀行業「連八買」達8849億元占逾七成，續蟬聯「買債王」。

美債殖利率一路飆漲，為何銀行、壽險業卻不同調？金控主管坦言，升息讓銀行業「滿手美元」，急迫去化美元，因此趁債券價格走低、積極進場買債，可賺債息又可在2024年降息時、賺資本利得。

但對壽險業來說，8月保費收入再降、買高息債的新錢少了，其次，美債殖利率走揚、一成帳列在綜合損益（OCI）的舊債恐臨停損壓力，「進少、出多」讓壽險業整體仍呈現減債。

據金管會統計，2023年8月底三大金融業（銀行、證券和保險業）持債部位30兆1247.6億元、月增1%主因受美元升值推升市價所致，最大宗是保險業持債市值21兆4,138億元，銀行業持債市價則是8兆5,332億元。

目前已有十家壽險業做資產重分類，估壽險業約有9成都列在免評價的攤銷後成本（AC）部位，8月美元對台幣又升值1.35%，以一成帳列綜合損益（OCI）及匯率因素估算，8月壽險業砍債137億元，終結連三買，累計前八月買債2363億元，僅次於銀行業。

值得一提的是，8月整體壽險業海外投資（含國際板債、外幣保單）已衝破22兆元達22兆580億元的史上高點，占可運用資金逼七成，其中67%布局債券、7%股票，顯示壽險業老債仍受殖利率飆漲所苦，也壓抑了潛在資本利得空間。

8月底券商業持外幣債水位1,778億元，也減碼58億元，累計前八月加碼外幣債約352億元，證期局副局長高晶萍說，券商自營部位加碼國外債，主因是升息後，債券殖利率走高，加碼高息債可提升整體收益率。

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