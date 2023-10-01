六大核心戰略產業8月續創新高 再生能源和國防產業領漲

金管會公布國銀的六大核心戰略產業放款餘額，統計顯示，截至今年8月底止，本國銀行對六大核心戰略產業放款餘額達7兆2300億元，較7月增加645億元，續創史上新高，其中以「民生及戰備產業」、「國防及戰略產業」與「綠電及再生能源產業」名列前三大產業。

金管會指出，今年以來，前八月的六大核心戰略產業增加超過4000億元，統計顯示，8月底餘額較111年底6兆7945億元增加4355億元，而112年以來放款成長最多的前三名，依序為「綠電及再生能源產業」、「資訊及數位產業」與「民生及戰備產業」等產業。

若以8月單月來看，則以「綠電及再生能源產業」增加376億元最多，其次為「國防及戰略產業」增加344億元。

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