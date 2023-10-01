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純網銀續虧損 金管會：再五年可打平

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導

網銀持續虧損，上半年虧損金額達65.84億元！金管會主管黃天牧於立院提到，3家都預估開業後要達損益兩平需時5年，不必對純網銀過度悲觀。台灣金融研訓院金融研究所副研究員賴威仁分析，純網銀需往「提高客戶數」、「擴張產品線」與「思考高價產品」等方向發展。

台灣共有3家純網銀，分別為樂天國際商業銀行、LINE Bank（連線商業銀行）與將來銀行。根據金管會資料，截至今年6月底，將來銀行累計虧損達28億元，其次是LINE Bank累計虧損為21.93億元，再來是樂天銀行累計虧損達15.91億元。

五年後損益兩平

金管會主委黃天牧近日立法院受訪時提到，申請純網銀營業執照時，3家都預估開業後要達損益兩平需時5年，看目前純網銀本身的企圖心、策略及競爭力，應該至少有1家可在開業5年內達到損益兩平，「不必對純網銀過度悲觀」。

台灣金融研訓院金融研究所副研究員賴威仁分析，純網銀雖然無實體分行，但概念上還是像商店做生意，可以從3大方向努力。

第一是「提高客戶數」，也就是先吸引客人進商店，LINE Bank目前戶數已逾160萬戶，達到一定經濟規模，另外2家仍需持續拓展用戶數，如像是透過增加薪轉戶服務，可以快速擴大用戶基礎。

祭出創新特色產品

第二是「擴張產品線」，商品貨架上不能只有零星商品。賴威仁說，例如保險、基金、聯名信用卡等常見的服務，「用戶如果有需求，在你這家店就可以買到，他就不一定要到另一家店買。」才有機會讓民眾開戶後，不只是把錢放在帳戶而已，還願意多嘗試其他服務。

第三是「思考貨架上有沒有高價產品」，以銀行而言，可能是有較高淨利息收入、手續費收入等商品。純網銀在穩健經營前提下，再來思考發揮「鯰魚效應」，提出更創新、別人難以短時間模仿的服務。

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