參與共通支付意願低 第三方支付業者各有打算

多家老早就應該成為電子支付業者的第三方支付業者，為何到現在還遲遲沒有「變身」？據電支業知情人士透露，最主要是運用公司法、電子支付法規給予空間，讓業者可採取兩大撇步，「延後變身」。

TW QR Code將在十月廿四日登場，財金公司表示，目前TW QR Code的參與對象主要以銀行和電子支付業者為主。

多家電支業者不約而同私下表示，包括line pay、蝦皮等第三方支付業者日均交易餘額應已到廿億水準，卻遲遲不願晉升為電支業者，是因有部分業者嘗試在現行法規中找空間：一種是當每日平均代收代付額度逼近廿億時，就加快將貨款付給店家的速度，另一種則是直接成立另一家公司，分散每日額度。

倘若是第一種方式，店家如能盡速拿到貨款也是好事，例如可減少支付給銀行的利息、降低資金負擔。對此，金管會官員也表示，對代收代付的管理本質，其實也希望電子支付業者能作為買賣雙方更有效率的橋梁，因此本身若有足夠認證技術，盡快將資金發給賣方當然最好，倘若代收代付日均額超過十億，金管會就會把名單提報給數位發展部作參考。

第二種方式是另外設置一家公司分散金流，但也因此招致其他電支業者質疑：為何不總歸戶進行管理？這也使第三方支付業者明明時候到了，但有空間可不「升級」為電支業者。

金融圈人士指出，第三方支付業者由數位發展部管理，這和電支業者由金管會管理，規格與嚴謹度不同，尤其第三方支付業者升格為電支業者後，金管會即可行使金檢，對負責人資格以更高標準檢視、關於金流相關的管理法條也更多，因此業者多不希望升格。TW QR Code因非金管會所轄，自然也無配合意願。

銀行業者及電支業者也憂心，倘若第三方支付日交易規模已達一定標準應申請為電支業者，否則一國兩制。

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