銀行助減碳 3領域中小企業先行
淨零減碳當道，大企業先行，身為國際供應鏈一環的中小企業，因承受更多來自國際大廠的減碳排壓力，成為了銀行優先輔導對象，而銀行協助中小企業淨零碳排時，為求資源使用效益極大化，會優先從低碳製造、運用再生能源、循環經濟這三大領域著手。
中信銀法金產品處處長、資深副總蕭志鵬指出，中小企業透過製程改善、智慧化排程，可邁向低碳製造，而台灣電力因為排碳係數偏高，且台灣使用再生能源及綠電仍偏低，須扶植節能技術與再生能源發展，廢棄物的再利用，則可啟動循環經濟；因此，投入低碳製造、運用再生能源、循環經濟等三大運用領域的中小企業，也將成為中信銀優先協助淨零碳排的對象。
此外，半導體、電子零組件國際供應鏈中的中小企業，以及出口歐美的外銷企業，也位列中信銀協助減碳排首要目標。
這類中小企業承受國際大廠較多的要求和壓力，另外，歐盟ＣＢＡＭ（碳邊境調整機制）十月開始試行，美國也將課徵碳關稅，使得中小企業營運成本壓力上升，因此也會是銀行優先輔導對象。至於高汙染產業型的中小企業，銀行則會透過核心廠帶動供應鏈的方式進行，會更具成效。
不少中小企業想向銀行融資改善製程、設備，藉以降低碳排，蕭志鵬表示，碳排熱點若想大幅改善，包含汰換設備、改用高效能或智慧化機台，可能需要投入數百萬或是上千萬元的資金，若涉及製程調整、再生原料使用，就會需要更大的投資，也許會有數千萬元以上的規模。
他建議，中小企業不論要做多大規模的減碳排改善，綜合考量使用資源、產出及效益等面向，將有限資源運用在刀口上才是重點。
▪ 老公蹲廁所都「1小時以上」想裝冷氣 網看1點全點頭：必須裝
▪ 新竹供給來了！今年都更、危老案創歷史最大量
▪ 未蓋好先轟動！台南新豪宅王出爐 每坪54.1萬創新高
▪ 竹科獎金減！竹北房市近2年交易量腰斬 價格反漲3成原因曝光
▪ 最夯機捷宅在這站 兩年成交逾1,500戶
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言