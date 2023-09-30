銀行助減碳 3領域中小企業先行

淨零減碳當道，大企業先行，身為國際供應鏈一環的中小企業，因承受更多來自國際大廠的減碳排壓力，成為了銀行優先輔導對象，而銀行協助中小企業淨零碳排時，為求資源使用效益極大化，會優先從低碳製造、運用再生能源、循環經濟這三大領域著手。

中信銀法金產品處處長、資深副總蕭志鵬指出，中小企業透過製程改善、智慧化排程，可邁向低碳製造，而台灣電力因為排碳係數偏高，且台灣使用再生能源及綠電仍偏低，須扶植節能技術與再生能源發展，廢棄物的再利用，則可啟動循環經濟；因此，投入低碳製造、運用再生能源、循環經濟等三大運用領域的中小企業，也將成為中信銀優先協助淨零碳排的對象。

此外，半導體、電子零組件國際供應鏈中的中小企業，以及出口歐美的外銷企業，也位列中信銀協助減碳排首要目標。

這類中小企業承受國際大廠較多的要求和壓力，另外，歐盟ＣＢＡＭ（碳邊境調整機制）十月開始試行，美國也將課徵碳關稅，使得中小企業營運成本壓力上升，因此也會是銀行優先輔導對象。至於高汙染產業型的中小企業，銀行則會透過核心廠帶動供應鏈的方式進行，會更具成效。

不少中小企業想向銀行融資改善製程、設備，藉以降低碳排，蕭志鵬表示，碳排熱點若想大幅改善，包含汰換設備、改用高效能或智慧化機台，可能需要投入數百萬或是上千萬元的資金，若涉及製程調整、再生原料使用，就會需要更大的投資，也許會有數千萬元以上的規模。

他建議，中小企業不論要做多大規模的減碳排改善，綜合考量使用資源、產出及效益等面向，將有限資源運用在刀口上才是重點。

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