快訊

「最濕的一天」紐約市發閃洪警報！ 機場淹水交通停擺

聽新聞
test
0:00 / 0:00

銀行助減碳 3領域中小企業先行

聯合報／ 記者朱漢崙／台北報導

淨零減碳當道，大企業先行，身為國際供應鏈一環的中小企業，因承受更多來自國際大廠的減碳排壓力，成為了銀行優先輔導對象，而銀行協助中小企業淨零碳排時，為求資源使用效益極大化，會優先從低碳製造、運用再生能源、循環經濟這三大領域著手。

中信銀法金產品處處長、資深副總蕭志鵬指出，中小企業透過製程改善、智慧化排程，可邁向低碳製造，而台灣電力因為排碳係數偏高，且台灣使用再生能源及綠電仍偏低，須扶植節能技術與再生能源發展，廢棄物的再利用，則可啟動循環經濟；因此，投入低碳製造、運用再生能源、循環經濟等三大運用領域的中小企業，也將成為中信銀優先協助淨零碳排的對象。

此外，半導體、電子零組件國際供應鏈中的中小企業，以及出口歐美的外銷企業，也位列中信銀協助減碳排首要目標。

這類中小企業承受國際大廠較多的要求和壓力，另外，歐盟ＣＢＡＭ（碳邊境調整機制）十月開始試行，美國也將課徵碳關稅，使得中小企業營運成本壓力上升，因此也會是銀行優先輔導對象。至於高汙染產業型的中小企業，銀行則會透過核心廠帶動供應鏈的方式進行，會更具成效。

不少中小企業想向銀行融資改善製程、設備，藉以降低碳排，蕭志鵬表示，碳排熱點若想大幅改善，包含汰換設備、改用高效能或智慧化機台，可能需要投入數百萬或是上千萬元的資金，若涉及製程調整、再生原料使用，就會需要更大的投資，也許會有數千萬元以上的規模。

他建議，中小企業不論要做多大規模的減碳排改善，綜合考量使用資源、產出及效益等面向，將有限資源運用在刀口上才是重點。

再生能源 減碳

延伸閱讀

響應世界清潔日！永豐「休碳櫃台」友善親民，把綠色生態圈拉進大眾生活中

全球先例 中山大學發現奈米結構光觸媒可減碳

元太通過 SBTi 科學基礎減碳目標驗證

目標降溫1.5度！能源署：富國與中國應推動「零排碳」

相關新聞

銀行助減碳 3領域中小企業先行

淨零減碳當道，大企業先行，身為國際供應鏈一環的中小企業，因承受更多來自國際大廠的減碳排壓力，成為了銀行優先輔導對象，而銀...

陸廠告急 四台資銀曝險26億 參貸銀行緊盯償債能力

中國大陸化妝品包材大廠HCP Global，傳出遭國際信評調降評等至B-，使其6億美元聯貸的信用風險上升，其中有四家台資...

銀行跨境融資…慎選案件

國銀前進海外聯貸雖因新冠疫情打亂而放慢腳步，但是海外聯貸因為利差較高、相關收益更好，仍為兵家必爭之地，而國際大型私募基金...

數位帳戶活儲高利喊8%

銀行數位帳戶祭高利活儲搶客。純論利率高低，以聯邦銀、將來銀及新光銀開出的新戶優惠利率最高，年利率分別達8%、6%及5.8...

海龍聯貸案 三菱日聯主辦

三菱日聯金融集團（MUFG）昨（29）日宣布，擔任台灣彰化海龍離岸風場財務顧問、主辦行、管理行等角色，旗下在台三菱日聯銀...

三菱日聯金融集團為彰化海龍離岸風電場 獲1170億元融資

三菱日聯金融集團旗下商業銀行實體三菱日聯銀行 (MUFG) 宣布成功完成 1,022 兆瓦海龍離岸專案 1,170 億新...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦