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元大金控提供全方位金融服務 獲第九屆期貨鑽石獎五獎項肯定

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
元大金控旗下元大證券、元大銀行、元大投信、元大期貨獲第九屆期貨鑽石獎五獎項肯定。(元大金控/提供)
元大金控旗下元大證券、元大銀行、元大投信、元大期貨獲第九屆期貨鑽石獎五獎項肯定。(元大金控/提供)

元大金控（2885）提供多元的金融商品與全方位服務，旗下子公司榮獲第九屆期貨鑽石獎五項殊榮。

元大金控泛證券體系子公司元大證券、元大投信、元大期貨穩居業界領導地位，在交易量方面由元大證券再度勇奪期貨自營商交易量鑽石獎第一名；元大投信連續五年榮獲證券投資信託事業交易量鑽石獎，且連續三屆唯一得獎；元大期貨連續八年榮獲期貨經紀商交易量鑽石獎第一名。

元大證券靈活運用台灣期貨交易所推出的各項產品，擬定策略提升交易與避險效率，不僅創造出穩定獲利的佳績，也為期權市場成交量注入活水，更積極為投資人提供合理的報價與充足的流動性，各項商品市占率皆名列前茅，另連續四年蟬聯造市績效鑽石獎。

在服務方面，元大投信致力開發多元金融商品，除了打造台灣首檔ETF元大台灣50（0050），在槓反型產品交易日漸發展下，進一步提供相關產品增加交易靈活度，如今元大台灣50正2（00631L）流動性也成為台股槓桿ETF第一；元大期貨則積極精進數位金融服務，提供更流暢的使用者體驗，並以最具風險管理的思維守護客戶資產，在近年國際政經事件頻傳，波動加劇的市況中仍屹立不搖。

元大銀行配合台灣期貨交易所推動的金融穩定機制，成為國內店頭衍生性商品集中結算制度的前導銀行，榮獲「店頭集中結算創建貢獻鑽石獎」。店頭衍生性商品集中結算制度符合國際規範及趨勢，並具有簡化交易程序及增進市場交易透明度等特色，達到保護市場及參與者權益的目的。

元大金控以促進台灣期權市場蓬勃發展為目標，將持續配合台灣期貨交易所推廣各項活動，提供客戶更多的便利服務，達成投資人、期交所及造市商三贏的市場正向循環。

元大金控泛證券體系子公司獲第九屆期貨鑽石獎五獎項(元大金控/提供)
元大金控泛證券體系子公司獲第九屆期貨鑽石獎五獎項(元大金控/提供)

元大金控 台灣期貨交易所

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