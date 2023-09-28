證交所發布雙語版2022年度永續報告書 續推低碳永續環境

臺灣證券交易所發布中英文版2022年度永續報告書，內容除依GRI最新2021年版準則編製，採納SASB針對「證券交易所」發布的揭露標準及TCFD氣候相關財務架構進行揭露，並首次涵蓋集團內所有子公司進行溫室氣體盤查，將其中類別一、類別二溫室氣體排放量列為確信指標，委請會計師出具確信報告，確保公信力。

證交所自2018年起每年定期出版企業社會責任報告書，為提升永續發展資訊揭露品質，於2021年起更名為永續報告書。

本次新發布報告書所涵蓋的主要期間為2022年1月1日至2022年12月31日，作為上市公司表率。

證交所抱持「創新、永續、韌性」的理念，於2022年永續報告書中，展現為實踐永續策略所採取的一系列行動。

在環境面，擴大溫室氣體盤查範圍、採取各項節能減碳措施及首次訂定短、中、長期減碳目標，同時引領上市公司進行碳盤查及編製永續報告書

在社會面，邀集周邊單位響應永續倡議，共同投入各項社會公益及藝文活動；在治理面，參考國際作為，精進發行交易監理及服務、開發新商品及指數、加強投資人保護及宣導、積極推動國際溝通合作等。

另外，證交所支持且響應聯合國永續發展目標（SDGs），並於消除貧窮、健康與福祉、優質教育、性別平等、尊嚴勞動與經濟成長、工業化創新及基礎建設、消弭不平等、責任消費與生產、氣候行動、和平正義及健全制度、永續發展夥伴關係等11個SDGs面向耕耘，以具體行動發揮影響力。

本報告書是以證交所及集保結算所、臺灣網路認證公司及臺灣指數公司為報導範圍，中英文版報告書已公布於證交所官網。

證交所秉持創新、永續的精神，在主管機關的指導下，攜手周邊單位、上市公司、中介機構等利害關係人，賡續深化公司治理，實現與社會、環境議題的共生共榮，增進臺灣在國際市場的永續競爭力。

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