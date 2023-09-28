P2P只指導卻「好難管」？ 金管會：透過銀行做風險管控
金管會將在10月4日邀集銀行業與P2P業者討論擬定「P2P指導原則」，金管會銀行局副局長林志吉坦言，因為P2P業者並非是金管會納管、成為特許事業，因此指導原則沒有相關的作用法，但銀行可與P2P合作或是在金流上，透過風險控管措施達到效果。
他說，例如銀行業實務上也有信用卡特約商店，特約商店也非特許事業，而是透過銀行與特約商店的契約關係，去約束特約商店，那是否未來銀行業與P2P業者合作，可以透過契約關係做一些約束或管控點，也是可以評估的方向。
P2P平台頻頻爆雷，金管會已兩路並進，一是精進銀行公會的「銀行與P2P自律規範」，二是將在下周討論「P2P指導原則」。
林志吉說，檢視銀行業與P2P的自律規範，有三大修正重點，一是銀行提供P2P業者代收借貸款項的資金保管服務信託，不再強制信託或履約保證，改由各銀行將以風險基礎方法自行評估、保留個案彈性。
二是實務參考做法中，增訂一項銀行業對P2P業者洗錢交易態樣「一定期間、密集、多筆現金交易且達特定金額以上」，三是，依照風險基礎方法，銀行業對P2P做定期審查，若有異常要採取適當的風控措施。
至於「P2P指導原則」草案，有三大項，一、P2P業者提供服務模式，禁涉金融特許業務，二、對P2P設六大強化風險控管，三、要求P2P需設有七大消費者保護措施。
林志吉解釋，P2P非金管會核准設立，自然不能涉及吸收大眾存款等其他金融特許業務，因是涉及刑事犯罪，會由法院判定刑事責任。
據金管會統計，目前包括遠東銀（2845）、永豐銀和王道銀（2897）等三家銀行，和四家P2P業者合作資金保管 金流服務和廣告招攬等三項業務。
▪ 老公蹲廁所都「1小時以上」想裝冷氣 網看1點全點頭：必須裝
▪ 新竹供給來了！今年都更、危老案創歷史最大量
▪ 未蓋好先轟動！台南新豪宅王出爐 每坪54.1萬創新高
▪ 竹科獎金減！竹北房市近2年交易量腰斬 價格反漲3成原因曝光
▪ 最夯機捷宅在這站 兩年成交逾1,500戶
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言