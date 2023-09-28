P2P只指導卻「好難管」？ 金管會：透過銀行做風險管控

金管會將在10月4日邀集銀行業與P2P業者討論擬定「P2P指導原則」，金管會銀行局副局長林志吉坦言，因為P2P業者並非是金管會納管、成為特許事業，因此指導原則沒有相關的作用法，但銀行可與P2P合作或是在金流上，透過風險控管措施達到效果。

他說，例如銀行業實務上也有信用卡特約商店，特約商店也非特許事業，而是透過銀行與特約商店的契約關係，去約束特約商店，那是否未來銀行業與P2P業者合作，可以透過契約關係做一些約束或管控點，也是可以評估的方向。

P2P平台頻頻爆雷，金管會已兩路並進，一是精進銀行公會的「銀行與P2P自律規範」，二是將在下周討論「P2P指導原則」。

林志吉說，檢視銀行業與P2P的自律規範，有三大修正重點，一是銀行提供P2P業者代收借貸款項的資金保管服務信託，不再強制信託或履約保證，改由各銀行將以風險基礎方法自行評估、保留個案彈性。

二是實務參考做法中，增訂一項銀行業對P2P業者洗錢交易態樣「一定期間、密集、多筆現金交易且達特定金額以上」，三是，依照風險基礎方法，銀行業對P2P做定期審查，若有異常要採取適當的風控措施。

至於「P2P指導原則」草案，有三大項，一、P2P業者提供服務模式，禁涉金融特許業務，二、對P2P設六大強化風險控管，三、要求P2P需設有七大消費者保護措施。

林志吉解釋，P2P非金管會核准設立，自然不能涉及吸收大眾存款等其他金融特許業務，因是涉及刑事犯罪，會由法院判定刑事責任。

據金管會統計，目前包括遠東銀（2845）、永豐銀和王道銀（2897）等三家銀行，和四家P2P業者合作資金保管 金流服務和廣告招攬等三項業務。

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