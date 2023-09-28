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電子支付買基金 「電支雞」投資人最愛台股及科技基金

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導

全支付與好好證券合作「電支雞」，為全台首例電子支付買基金試辦案，日前正式落地商轉。在試辦期間，逾2萬人申請，40歲以下占55%，偏愛科技股和台股基金。

「電支雞」是電子支付結合基金交易的創新服務，這項「開戶身分確認與款項收付」試辦案已經金管會9月5日函令核准，正式完成修法及落地商轉。這是全台證券商用電子支付買基金的首例，使用者從基金帳戶的開通、買賣基金及扣款都在全支付APP上一站式完成。

電支雞獲准試辦期間有超過2萬人申請，其中20歲至40歲約55%；男女比例為54%及46%；前三大職業分別是科技業、建築業、零售業；投資一到三年的新手占 28% 比例最多，顯示台灣青壯年民眾和新手投資人，對於投資理財數位化的行動響應及接受度最高。

好好證券營運長王克瑞表示，電支雞投資人多數是年輕族群，投資偏好成長型股票，尤其是科技股和台股基金，目前申購這兩類的投資人約占六成。但也有不少投資人布局平衡型基金，以追求穩健的績效。

全支付總經理游金榮表示，藉由這段期間的經驗，全支付將繼續優化讓基金投資人能更快速、輕鬆地完成開戶、買賣基金、管理和追蹤投資狀態。未來更會推出更多元的基金服務，期望滿足更多元投資人基金投資需求、風險屬性、偏好挑選。

好好證券總經理楊少銘指出，好好證券跟著台灣金融科技創新的發展，從監理沙盒實驗到修法落地、取得特許執照，再攜手電子支付業者，從過去金融機構少有碰觸的生活消費場景中，為人們找到新的投資理財入口。讓客戶跟平常一樣的消費過程，就能養成理財習慣。從此，消費不只是花錢，還能幫自己自動投資。

全支付

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