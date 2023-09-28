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臺灣企銀校園金融科技創意挑戰賽 向學子發出創意召集令

經濟日報／ 記者仝澤蓉/即時報導
2023校園金融科技創意挑戰賽，以「放膽做夢．想像可能」為競賽主軸，希望學子們在金融領域發揮創意思維。圖/臺灣企銀提供
2023校園金融科技創意挑戰賽，以「放膽做夢．想像可能」為競賽主軸，希望學子們在金融領域發揮創意思維。圖/臺灣企銀提供

臺灣企銀（2834）為推動金融科技創新發展，匯集校園科技創研能量，以培育未來金融科技生力軍，舉辦「2023校園金融科技創意挑戰賽」，以「放膽做夢．想像可能」為競賽主軸，冀以學子們在金融領域勇於跳脫框架，應用所學強化創意思維，帶動創新 。

臺灣企銀表示，本次參賽學生不僅能在金融科技領域展現創意和才華，還能與業界專家進行交流互動，累積職涯競爭力與實戰經驗，且競賽共設置前三名與最佳潛力獎一名，冠軍可獲新台幣10萬元、亞軍5萬元、季軍3萬元，最佳潛力獎2萬元，總獎金高達20萬元。

歡迎各大專院校高手即日起至今年10月30日止，至臺灣企銀官網踴躍報名。

此外，為激發行內員工創新發想，培養具潛力的金融創意人才，以推動優質服務及數位轉型發展，現正舉辦「第二屆全行金融創意競賽」，競賽主題包羅萬象，不限數位科技、流程優化及創新業務拓展均可提案參賽，期望激盪內部金融專業與創意發想，並促進團隊合作，創造出更具前瞻性和實用性的解決方案，驅動企業永續及數位雙轉型。

12月決賽當日將選出前三名與佳作一名，並提供競賽獎金，鼓勵員工持續創新及自我挑戰的精神。

金融科技 臺灣企銀

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