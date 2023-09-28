減碼加上價損 投信業者恒大曝險二個月減少將近千億

大陸不動產風暴肆虐，投信業者之間風聲鶴唳，根據金管會今日最新揭露，截至八月底止，對近來處於風暴中心的恒大集團，基金檔數為14檔，總資產已由6月底的5600萬元，降至4700萬元，兩個月減少將近千億之多，在6兆多公募規模佔比0.0008% ，已不到千分之一，其中，單一檔最高占比0.12%。

恒大主席許家印昨日傳出被警方帶走，使恒大破產清算傳聞再起，另外，恒大系三家上市公司，包括中國恒大、恒大物產、恒大汽車今日上午都被停牌，也使國內金融機構的恒大曝險再受矚目。

不過，上述國內投信業者的恒大基金，到底這二個月減少近千億的規模是否全為減碼？證期局指出，應是一部分來自減碼，一部分來自恒大股票部位的直接價損。投信業者則指出，由於恒大風暴持續，因此，估計9月底的統計數字會減損更多。

中國的不動產風暴，不僅恒大，也將在中國境內掀起更多骨牌效應。對於大陸房地產及經濟風險升高，銀行局副局長林志吉今日指出，金管會在大陸曝險管理上，包括授信、投資、資金拆存等三大部位，都有管理，截至今年第二季底，國銀大陸總曝險1.01兆，佔全體國銀淨值比重23.9%。

林志吉也指出，曝險比重最高時為104年，當時平均值在70%以上，之後逐季下降，他並強調，為了強化銀行對大陸地區風險承受能力，已要求銀行對大陸的放款第一類比率要比其他放款的第一類提的更高：「從1%提高至1.5%。」 並且要求定期審查風險控管措施，同時亦要求銀行衡酌監管及國際政經情勢變化，作控管機制。林志吉並說明，除了股債投資，包括銀行轉投資大陸租賃公司的部分，其資本額的部位亦有計算在大陸曝險的投資部位之中。

商品推薦

udn討論區