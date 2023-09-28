國泰證券獲中華信評升等「twAA」
國泰證券持續展現證券商營運穩定力，獲中華信評調升評等至「twAA」。中華信評評比指出，國泰證因業務結構改善而使穩定性提升，營運狀況相對以往強健，展望處於「穩定」狀態，未來兩年國泰證券也將積極強化內部結構與營運能力，以維護公司長期信用評等。
國泰證券始終遵循著母公司國泰金控集團的步伐，不斷強化在集團中證券業務的角色，評等調升至「twAA」，顯示國泰證券於集團間連結度提升，未來兩年維持強健的資本水準。
國泰證券聆聽廣大投資人的需求，持續精進數位服務品質，截至8月，台股經紀市占率達3.93%，躍升台灣前五大券商。國泰證券洞悉小額投資人的投資痛點，積極推出符合投資人需求的台股定期定額、美股定期投資等重量級服務，以台股定期定額而言，市占率已達到近四成的成績。國泰證券透過「數位經營模式」及「多元化業務發展」兩大方式，即便是去年台股日均量萎縮之際亦逆風成長。
國泰證券秉持著高度金融專業，服務專業的機構投資人，海外投資複委託業務更是成績亮眼，自2015年起連續七年處於市場領先地位。國泰證券為了持續滿足市場需求，今年協助客戶布局熱門海外債券商品，累計交易金額亦創同期新高。
國泰證券自2016年獲中華信評升等後，今年度再次獲評中華信評調升至「twAA」，憑藉著不斷精進營運的堅韌體質，在各個重要業務如經紀、自營及承銷等建立良好的風險管理機制，打造更加穩健的數位金融投資環境。未來，國泰證券也將持續秉持著「以客戶需求為中心」的服務初衷，創造更好的公司整體信用與業務穩定度，提供客戶安全、便利、營運持續不中斷的卓越數位金融服務，朝向「最受投資人肯定與喜愛」的券商邁進與努力。
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