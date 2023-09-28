Bankee信用卡全台最慢還款 延後60天繳款再享分期零利率

依據金管會最新公告2023年7月份信用卡機構業務資訊，今年7月循環信用餘額高達新台幣1,055億元，相較去年同期增加5.08%，可見持卡人資金需求額度提升，若動用循環利率後因逾期繳款而在聯徵中心產生不良信用記錄，將對於持卡人未來貸款 、租賃和就業等多方面的信用評分造成影響。

遠東商銀（2845）Bankee 社群銀行為了減輕持卡人生活壓力，特別推出 Bankee 信用卡「慢慢付」（分期付款）服務，主要展現「慢」「 慢」還款特點。

「第一慢」提供持卡人最長延後60天支付信用卡款項，相較於一般信用卡繳款日多出30天寬限期；「第二慢」讓持卡人能根據個人需求在 Bankee APP「信用卡」卡牌頁面點選「慢慢付」選項 ，即可選擇對單筆消費或當期帳單總額以「一期 」零利率、「三期」零利率，最長「分12期」等方式進行繳款，讓資金運用充滿彈性，更加符合生活各項支付需求和財務規劃。

Bankee 信用卡被認為全台還款最慢、還款期最長的信用卡，為持卡人面臨各種消費壓力時帶來更多靈活和便利，對理財生活更加輕鬆自在，進一步減輕生活壓力。

Bankee 社群銀行觀察到持卡人刷卡消費後可能會遇到各種財務壓力，尤其當其面對高消費金額、緊急開支或資金暫時卡住時，萬一又遇上信用卡繳款日迅速來臨，更是加劇持卡人繳款壓力，對於上述情況，Bankee 信用卡的「慢慢付」（消費分期）服務為持卡人帶來即時緩解。

Bankee 團隊歸納持卡人常面臨三個場景，一、高消費需求場景，不論是購買家電、教育進修、舉辦婚禮、家庭裝潢，或是面對節慶購物、假期旅遊、贈禮採購等消費高峰，「慢慢付」服務都能幫助持卡人在申請消費分期同時也能平衡資金流。

二、緊急開支場景，包括家庭援助、房屋維修、寵物醫療或教育支出等，「慢慢付」服務就是能即刻緩解財務壓力的聰明選擇。

三、資金周轉需求高場景，如款項代墊、採購、代購業者、網拍電商等，「慢慢付」服務除緩解資金壓力外，也可確保業務順利運作，不會大幅增加額外營運成本。

Bankee 信用卡「慢慢付」服務的設計巧思，是為了滿足客戶不同消費需求，提供更多繳款靈活性，幫助持卡人能更輕鬆應對各種經濟壓力和未預見開支，在必要時能獲得緩解，使持卡人做好財務管理才能更輕鬆享受生活。

Bankee 社群銀行 APP 全新改版上線，Bankee 不僅對數位存款和信用卡產品進行全面升級和優化，更推出一系列優惠活動。即日起至2023年12月31日之活動期間內，推多重好禮大放送，好康一、首次登入體驗 Bankee APP，即可獲得體驗禮新台幣488元回饋金。好康二、首次於 Bankee 外幣數位存款帳戶完成換匯交易，享首次交易禮新台幣50元，邀請好友開戶換匯，好禮再翻倍 。好康三、成功邀請好友申請 Bankee 信用卡，用戶與好友同享筆筆一般消費刷卡金回饋加倍送，國內最高2.4%、海外最高6%，刷卡金回饋合計上限新台幣100元。

於2023年9月30日前完成好康二和好康三，再享前500名早鳥加碼新台幣300元回饋金。

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