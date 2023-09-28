元大期台韓交易賽 送好禮

經濟日報／ 記者周克威／台北報導
元大期貨「2023台韓期貨之王巔峰對決」交易競賽、「元大槓桿盈新機iPhone 15 Pro送給你」活動。元大期貨／提供
元大期貨「2023台韓期貨之王巔峰對決」交易競賽、「元大槓桿盈新機iPhone 15 Pro送給你」活動。元大期貨／提供

近日美國聯準會利率決策變動不斷，全球金融市場波動劇烈，帶動原物料、匯率等海外期貨商品行情。元大期貨（6023）把握市場對於避險、交易等蓬勃需求，強強聯手韓國美盤交易量最大券商eBEST，針對美盤期貨商品推出台灣首屆跨國期貨交易競賽「2023台韓期貨之王巔峰對決」。

活動自9月11日開放報名至10月27日，競賽為期二個月（9月25日~12月1日）共分為國內初賽及台韓總決賽兩階段，活動期間好禮一波波，總獎金高達60萬。

其中，交易抽「第一重好禮」: 活動期間，交易活動商品達100口，即可累計乙次抽獎機會，初賽、決賽各抽三名獲得台韓來回機票兌換券（共抽六名，價值新台幣10,000元）。

交易高手爭奪「第二重好禮」：國內初賽總積分前50名可獲得2023台韓交易競賽紀念獎盃（價值新台幣3,000元）；台韓總決賽總積分第一名可獲得偉士牌Primavera S 150（價值新台幣166,000元），第二、三名可獲得LG 65吋4K AI智聯網電視（價值新台幣49,900元)，第四、五名可獲得Apple Watch Ultra,49mm（價值新台幣23,900元），除此之外，以上名次皆可再獲得2023台韓交易競賽紀念獎盃乙座。

全期特別獎「第三重好禮」: 元大期鼓勵交易好手共襄盛舉，加碼精準王、勝率王、交易量王等三大獎項，以上三名得獎者可獲得台韓雙人來回機加酒旅遊兌換券（價值新台幣50,000元），眾多好禮等你來挑戰。

元大期好禮送不斷，除跨國交易競賽外，亦於10月1日~11月30日期間，同步推出差價契約（CFD）商品行銷活動─「元大槓桿盈新機iPhone 15 Pro送給你！」，交易人可透過小額資金，參與外幣保證金、國際指數、國外個股、貴金屬與能源等商品，實現單一帳戶參與國際股匯市的最大效益，活動期間累積交易達指定門檻，就有機會抽到一機難求的iPhone 15 Pro！

新台幣 期貨交易 元大

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