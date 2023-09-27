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證交所推大專院校學生「金融講座線上觀後心得分享」有獎徵文活動

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
證交所推出大專院校學生「金融講座線上觀後心得分享」有獎徵文活動。(臺灣證券交易所/提供)
證交所推出大專院校學生「金融講座線上觀後心得分享」有獎徵文活動。(臺灣證券交易所/提供)

臺灣證券交易所為健全年輕人投資風險觀念，持續於全國大專院校辦理金融教育系列校園講座，邀請主管機關首長及財經名人與年輕學子談投資、講風險，及分享自身的投資經驗與建議，並將精彩講座內容錄製成實況講座宣導影片。為提升金融知識普及成效，即日起至11月25日止，推出「金融講座線上觀後心得分享」有獎徵文活動。

歡迎全國各大專院校學生觀看講座錄製影片，於活動專用網頁提供150~200字心得分享。將選出具有深刻學習收穫、文筆生動流暢心得，共計50名，可獲得超商電子商品券500元，並將其心得刊登於宅在家學習網。同時，從符合條件卻未獲選的參加者中另抽出100名幸運獎，可獲得超商電子商品券200元。欲知詳細的活動內容，請上證交所宅在家學習網，一窺究竟。

證交所辦理前進校園系列專題講座，涵蓋國立、私立及科技大學等不同屬性學校。今年度已辦理金門大學場，有金管會證期局局長張振山主講「認識投資風險 掌握市場新趨勢」，及證交所市場推廣部經理陳欣昌主講「台灣資本市場與ESG永續發展」，而輔仁大學場，則是非凡商業主播王嬿婷主講「投資理財與市場風險」，三場實體講座全程數位化，實況錄影置於宅在家學習網。

證交所表示，進入股票市場前，了解商品特性及交易制度，做好風險控管才是長久投資及交易之道，為持續協助年輕族群建立投資紀律並加強風險意識，證交所辦理系列實體校園講座，並於即日起至11月25日止，舉辦實體講座線上影片觀後心得徵文有獎活動，有興趣的大專院校學生，可直接進入證交所瘋存股想入市宅在學習網活動專用網頁分享心得，除可獲取正確金融知識及強化投資風險意識，還有機會獲得超商禮券，好康連連，一兼二顧。

證交所 大專

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