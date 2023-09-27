明揚大火 立委質疑永續報告書淪作文比賽？證交所雙管保品質

屏東明揚（8420）工廠大火，燒出廠房內堆放化學品超過管制量，立委今（27）日質疑其公司對ESG永續報告書如同作文比賽。金管會主委黃天牧回應，交易所將會強化內稽內控，目前已經在追查中。

金管會主委黃天牧指出，ESG是世界準則，會採取非常嚴厲即時方式，要求這些公司建立完整制度，交易所也會就其遵守嚴格查證。

立委林楚茵質疑，續追蹤明揚ESG永續報告書，通過包含員工、大眾危害等等標準，但這場大火，燒出明揚違法放置三噸過氧化物，ESG報告書職安通過認證標準，實際上廠區如同氣炸鍋，質疑ESG永續報告書恐怕淪為作文比賽。

黃天牧答詢回應，主管機關對於企業揭露ESG資訊精準度上，證交所以及櫃買中心都對企業永續資訊建立抽查機制，以及規劃接軌國際永續揭露準則，要求企業將永續資訊揭露在年報上，未來如果企業ESG揭露不實，可以依照交易法規定課責。

證交所回應，證交所用非常嚴厲以及及時方式，對待要求上市櫃公司ESG制度建立，包括嚴格執行以及遵守部分，同時定期抽查ESG驗證會計事務所本身執行狀況，雙管齊下，確保企業ESG品質。

對於立委詢問，是否要求上市櫃公司揭露董事以及監察人等等足額投保等資訊，證交所認同很重要，這也是監督力量，完全贊同。

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