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不排除金檢！黃天牧：金管會將調查星展併花旗合併亂象

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
星展併花旗亂象，金管會要查。本報資料照片
星展併花旗亂象，金管會要查。本報資料照片

星展銀行日前合併花旗（台灣）銀行消費金融業務後出現亂象，不到一個月內每天就有12件陳情案，引發金管會關注。金管會主委黃天牧今天在答覆立委江永昌質詢時表示，金管會將展開調查，並且將在近期內提出書面報告，亦不排除對星展進行金檢。

立委江永昌在質詢上抨擊，星展併花旗之後亂象不斷，從8月12日合併日之後，截至8月底止，合併花旗的陳情案已超過250件，平均每天有12件，他也進而指出，估計9月的單月受影響的交易已超過1.2萬件，其中更因為客戶風險評級的錯亂，使高風險變低風險，形同違反「洗錢防制法」。

江永昌強調，原本被歸類為高風險、不能交易的，但到了星展之後卻因為系統整合問題而能通行無阻，認為已違反洗錢防制法第七條的規定，另外依銀行法第61之1規定，星展已有違健全經營。他並強調，50萬花旗存款戶有5%至7%原本是高風險，很多有這種情況，現在累積已有9千筆個案，有疑似高風險錯當成低風險客戶而放大交易空間，形同違反洗錢防制法。

洗錢防制法 花旗 金管會

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