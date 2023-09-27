三家純網銀誰會先賺錢？金管會黃天牧揭密
2021年起，包括樂天、連線商銀（Line Bank）及將來銀行等三家純網銀陸續開業，但至今仍陷入虧損，立委關注何時會賺錢？金管會主委黃天牧今說，其中有一家估計會在一兩年後，會損益兩平，但其他家還需要努力。
據金管會截至6月底統計，將來銀行累積虧損已達28億元，居三家純網銀之冠，Line Bank累虧22億元次之，樂天累虧16億元最小，合計三家累虧達66億元。
今財委會上立委費鴻泰和曾銘宗都關注純網銀發展。曾銘宗詢問，三家純網銀何時會賺錢，有些國外純網銀之後可能就不願意增資就收掉，這三家純網銀存活下去的機率為何？
黃天牧說，依照當初純網銀的營業計劃書，都是至少要開業五年後，才會開始損益兩平，目前有業者已經開業了兩三年，「我認為其中有一家純網銀估在一兩年後，會損益兩平，但其他兩家可能還需要努力中」。
金管會希望三家純網銀都可以永續經營，但這三家純網銀每家競爭力都不同，金管會已在今年一月和八月找純網銀來開會、了解純網銀經營狀況並協助發展。
依各家訊息，樂天商銀是2021年1月19日對外營運，Line Bank是在2021年4月開業，將來銀行則是2022年3月29日開業，營運最久是樂天商銀至今已經兩年半。
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