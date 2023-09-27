三陽及子公司慶達 未在社群招攬會員收取資金不要受騙

三陽工業（2206）營運越來越好後，詐騙集團冒用旗下慶達投資公司名義，透過手機簡訊及Line、臉書（Facebook）等管道傳送不實投資訊息，對外招攬會員並收取資金，公司已向警察機關報案提告，提醒民眾切勿輕易受騙。

三陽工業今天澄清，慶達投資為集團內部轉投資之投資公司，並非證券商、期貨商、投信投顧等特許金融事業，並無招攬個別投資人進行投資理財等業務，也無對外提供投資諮詢等相關商業行為。

近日發生詐諞集團假冒旗下慶達投資公司名義，透過手機簡訊及Line、臉書（Facebook）等管道傳送不實投資訊息，對外招攬會員並收取資金，若有任何以慶達投資名義設立的Line群組，或各式軟體、網頁，皆非慶達投資所為或授權，皆非慶達投資所為或授權，提醒民眾切勿輕信受騙。

三陽公司表示針對詐騙集團冒名從事不法犯罪，已向司法警察機關報案提告，呼籲民眾對各項投資邀約應提高警覺，若接獲不明來源推銷，應先至金管會證券期貨局網頁「防範非法證券期貨業宣導專區」查詢確認，如有疑慮或認為可能受騙，可撥打165反詐騙專線，或逕行報案，以免權益受損，確保投資安全。

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