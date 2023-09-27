快訊

研究推薦杏仁是減肥絕佳補充食物 但非每個人吃都能瘦！專家提醒1件事是關鍵

iPhone 15 Pro過熱是台積電3nm搞鬼？他揪1元凶：不改善將影響出貨

大火究責！內政部：明揚是工業倉儲 屏縣府未列公共危險物品場所

三陽及子公司慶達 未在社群招攬會員收取資金不要受騙

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導

三陽工業（2206）營運越來越好後，詐騙集團冒用旗下慶達投資公司名義，透過手機簡訊及Line、臉書（Facebook）等管道傳送不實投資訊息，對外招攬會員並收取資金，公司已向警察機關報案提告，提醒民眾切勿輕易受騙。

三陽工業今天澄清，慶達投資為集團內部轉投資之投資公司，並非證券商、期貨商、投信投顧等特許金融事業，並無招攬個別投資人進行投資理財等業務，也無對外提供投資諮詢等相關商業行為。

近日發生詐諞集團假冒旗下慶達投資公司名義，透過手機簡訊及Line、臉書（Facebook）等管道傳送不實投資訊息，對外招攬會員並收取資金，若有任何以慶達投資名義設立的Line群組，或各式軟體、網頁，皆非慶達投資所為或授權，皆非慶達投資所為或授權，提醒民眾切勿輕信受騙。

三陽公司表示針對詐騙集團冒名從事不法犯罪，已向司法警察機關報案提告，呼籲民眾對各項投資邀約應提高警覺，若接獲不明來源推銷，應先至金管會證券期貨局網頁「防範非法證券期貨業宣導專區」查詢確認，如有疑慮或認為可能受騙，可撥打165反詐騙專線，或逕行報案，以免權益受損，確保投資安全。

詐騙集團 三陽工業（2206）

延伸閱讀

放長線釣大魚...桃園男投資5萬獲利 想加碼匯72萬遭擋險被騙

「Lin bay好油」遭冒名？總統府：收到提及炸彈電郵已報案

讓消防員不再捕蜂捉蛇 彰化綠營要求農業處專責執行

嘉縣警聯手阻詐 邀歌手王彙筑幫宣傳

相關新聞

勞保局12筆給付入帳「集中這3天」快查本子…勞保老年年金如何能多領？

中秋節連假即將到來，本周僅4個上班日，根據勞動部勞保局網站資料，其中有3天，陸續有勞保年金等12項給付入帳，民眾別忘記刷簿子。

如何才能讓高齡金融剝削不再重演？ 3面向預防人老財散

接連的社會新聞令人震驚與遺憾，其中一個是疑似輕微失智的高齡老翁，在贈與上億元房產給基金會後，因承諾生活醫療照護沒有兌現，引發爭議。

三家純網銀誰會先賺錢？金管會黃天牧揭密

2021年起，包括樂天、連線商銀（Line Bank）及將來銀行等三家純網銀陸續開業，但至今仍陷入虧損，立委關注何時會賺...

你以為買漢堡其實是買西瓜卡？ 金管會研議 AI 檢驗打擊詐騙

立委鍾佳濱今（27）日在立法院財委會要求，金管會納入AI機制，建立自動查證信用卡交易頁面真偽APP，提供卡友查證，以因應...

新台幣午盤貶1.5分 暫收32.243元

台北外匯市場新台幣兌美元今天中午暫收32.243元，貶1.5分，成交金額5.71億美元

文山區補習班1.82億賣樓再回租 專家曝背後原因

實價揭露，台北市文山區興隆路二段的上的七層樓華廈，1~4樓坪數共334.68坪，原屋主為連鎖語文補教業者，持有16年後，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦