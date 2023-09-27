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景順：2024年展望牛市 高品質債券收益仍具吸引力

經濟日報／ 記者林佳妏／即時報導

隨著升息步調逐漸進入終點，債券市場正浮現出投資價值，然而，市場對於美國下半年升息的終點仍存在不確定性。景順固定收益全球投資等級債券共同主管 Lyndon man 表示，2022年是一年見證了停滯性通膨和令人難受的重新定價，債市在這一年面臨了最糟的單年度總報酬。然而，2023年的情勢已經出現復甦跡象，市場開始盤整，利率似乎已觸頂。展望到2024年，從周期循環的角度來看，債市可望迎接牛市，前景樂觀。

Lyndon man 表示，停滯性通膨正在轉向成長停滯，經濟減速可能將進一步演變為萎縮階段，通膨持續降溫。在這種情況下，高品質債券的表現領先，受惠於其存續期和防禦特性，「固定收益」的收益再次浮現，不再需要拉長年期來追求殖利率。然而，上半年投資等級債已經經歷了一波漲勢，投資者可能會擔心是否還有投資空間，特別是如果未來降息是否會壓縮收益空間。

美國經濟持續展現韌性，導致（核心）通膨水準仍相對偏高。儘管信用利差因此收歛，但整體總收益仍非常誘人，而票息貢獻是報酬的主要來源。Lyndon man 指出，利差縮小的原因包括技術面因素，例如資金尋求降低風險，以及央行政策利率觸頂和低利率波動。

Lyndon man 指出，疫情和政策的滯後效應拉長週期，使得利率按兵不動的時間可能會延長，但這不應對投資者造成影響，因為債市仍具有吸引力的「收益」潛力。此外，利差區間震盪可能增加，這將有助於票息收益。

此外，在資金大量流入債市後，投資等級債券價格確實上漲，但這也伴隨著評價吸引力上升，使得投資人能夠鎖定誘人的收益機會。Lyndon man 表示，目前的殖利率水準可能足以彌補高利率風險，並且在衰退擔憂出現時，利差可以彌補違約風險。然而，投資人應注意，不同區域和產業之間的表現機會不一，受到財政和貨幣政策以及各種地緣政治和系統性風險的影響。

Lyndon man 說明，投資人在未來還應關注評等下調事件是否會影響投資等級債券。外溢效應對市場走勢的影響有限，而評等下調可能主要影響技術面，例如指數納入衝擊和美國公債作為抵押品的使用。儘管週期性產業可能存在評等下調風險，但2023年企業的基本面穩健，資產負債表強勁，有能力應對通膨環境。

通膨 債券

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