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精準發掘「雙高」亮點 法人：投資多元配置廣納收益力

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金經理人陶德．布萊頓（Todd Brighton）。（富蘭克林投顧/提供）
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金經理人陶德．布萊頓（Todd Brighton）。（富蘭克林投顧/提供）

根據自1984年以來的六次升息經驗顯示，美國聯準會最後一次升息後，美國十年公債殖利率都呈現下滑走勢，幅度介於50~200個基本點以上，提供債市很好的投資機會。富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金經理人陶德．布萊頓預期，隨著美國十年期公債殖利率攀升，投資級債與非投資級債也有高達近6%及9%的水準，為經理團隊現階段偏愛的收益標的。

此外，高利率對企業獲利影響仍不明朗下，對股票部位佈局的選股能力是一大挑戰，今年來表現落後且具備較高股利水準的金融、醫療、公用事業與能源等類股，可望吸引資金青睞。

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金匯聚投資方案、股票與固定收益三大投資團隊逾270位專家的經驗與實力，結合由上而下不同資產類別的觀點與由下而上的發行人基本面研究，以「彈性靈活與精選標的」的全天候收益投資策略，為基金創造持續而穩定的收益來源。

該基金偏好具備財務強度、市場機會、競爭優勢、管理強度與評價面潛力等五大優勢標的，在各標的不同資本結構進行最佳配置，以達到為投資組合創造收益、控制下檔風險與提升收益穩定度，進而達致總報酬的預期。另鑒於金融市場震盪幅度頻率提高，追求穩定收益來源的投資需求也跟著水漲船高，現階段配置以債六股四的策略以提供持續性穩定的收益，鎖定高債息與高股利機會，並靈活運用股權連結證券，藉由多元分散佈局、擴大投資領域，廣納各產業股利、權利金收益與資本增值的潛在機會。

美國聯準會 股利

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