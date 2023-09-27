兆豐私人銀行開業 國家隊規格打造媲美星港國際級私銀

兆豐金控（2886）旗下兆豐銀行成立逾百年，與台灣企業家共同見證經濟起飛、財富累積，許多企業家第一代在面臨事業交棒和退休階段，對於家族財富傳承和事業接班等議題，卻往往尋求外商銀行或海外私人銀行協助。對此，兆豐金暨兆豐銀行董事長雷仲達宣布兆豐銀行私人銀行正式開幕，他並指出，兆豐銀行決心打造頂尖私人銀行服務，比照國際一流標準，建立整套專屬高階客戶的制度、流程與差異化營運模式，自許成為公股第一，更要躋身亞洲一流私銀品牌行列。

兆豐銀行副總經理陳昭蓉表示，頂級富豪的金融服務已成業者兵家必爭之地，私人銀行服務不僅是協助客戶家族的財富管理，更是關於客戶家族的資產配置與傳承規劃需求，私人銀行業務的開辦，代表著兆豐銀行對於頂級客戶需求的重視。現今多家外商銀行與大型民營金控多已設立私人銀行業務搶佔市場先機，但以公股行庫對標外商銀行同業水準建置私人銀行業務，兆豐絕對是跑在第一位。

雷仲達指出，許多企業主第一代多年打拚累積財富，其資產配置與財富傳承需求持續增加，頂級富豪的金融服務也成為業者兵家必爭之地。兆豐除了積極響應金管會政策開辦高資產客戶財富管理2.0業務，為滿足高端客群需求，必須對標星、港外銀，從業者整體服務模式予以強化，因此設置私人銀行，其服務不僅是協助客戶投資理財、退休養老，更要全面照顧到客戶家族成員及家族企業的資產配置與傳承規劃。

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