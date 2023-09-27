無聲更有力！凱基證券推公益貼圖 揪網友助聽損兒
以永續金融為使命，凱基證券連續第二年舉辦LINE公益貼圖活動，即日起至10月19日推出與聽障畫家Sheung（黃裳）獨家合作的創意貼圖「一幣之力 用心聽好好說」，只要加入凱基證券LINE官方帳號「凱基證券樂活投資人」即可免費下載，每次下載將會捐出新台幣1元給雅文兒童聽語文教基金會，號召投資人支持「無聲的力量」，一起幫助弱勢聽損兒。
凱基證券表示，公益貼圖「一幣之力 用心聽好好說」包含中秋節主題、生活日常類等多款免費貼圖，網友只要下載免費公益貼圖，不僅能以實際行動支持聽損兒早療計畫，還能參加「愛禮2重送」活動，完成指定任務還能抽LINE POINTS 130點。
此外，凱基證券透過創新思維將投資結合公益，即日起至12月31日投資人只要完成新開戶，凱基證券就幫投資人捐出1元；完成台、美股定期定額下單交易，凱基證券亦將全數捐出手續費收入，活動捐款將用於雅文兒童聽語文教基金會聽損兒早療計畫，包括聽覺輔具設備、聽語訓練與偏鄉早療經費募集等項目。
根據衛福部統計每一千位新生兒就有四人面臨聽損考驗，若遲至出生後6個月才診斷，將會造成語言及社交技巧上的明顯遲緩，凱基證券推出公益貼圖「一幣之力 用心聽好好說」，即透過實際行動，響應雅文基金會倡議之學齡前聽力篩檢，守護孩童的聽力健康，落實「公平同理，待客如己」的服務理念。
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