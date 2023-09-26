雷仲達當選銀行公會理事長 將爭取調降金融營業稅

銀行公會今天補選理事長，一如市場預期由兆豐金控（2886）暨兆豐銀董事長雷仲達當選，針對銀行界盼調降金融營業稅率，雷仲達昨說，站在銀行業的立場，當然希望稅率愈低，他將向主管機關爭取最大權益，但仍會尊重金管會與財政部想法。

銀行公會透過金融總會提案，希望財政部可會同金管會研擬將金融營業稅從5%降到2%。目前金融營業稅5%，其中3%稅收撥入國庫、2%是撥入特別準備金專款專用將在2024年底屆期，業者希望僅維持2%，3%可以落日。

雷仲達說，依照過去慣例，金融總會提案後，銀行公會會去做一個報告，我們也會多了解一下金管會立場，也跟財政部做溝通，主要了解三件事，一、是否有執行上的困難？二、執行過程中的影響？三、若無法調降的原因是甚麼？會視溝通結果、再看看如何進一步爭取。

雷仲達也說，明年銀行公會的工作重點多屬延續性質，包括與金管會政策的溝通橋樑、打擊詐欺犯罪、資安問題、高齡社會服務等，都會延續貫徹下去。

談及打詐，他說，除了銀行公會去全國各縣市與警察機關合作，加強打詐宣導外，他認為各銀行可以進一步利用人工智慧（AI）技術、或一些金融科技應用來打擊詐欺和犯罪。

至於逐年攀升的警示帳戶，雷仲達則認為，警示戶增加從兩個角度來看，有好有壞，好的是因為民眾警示增加了，表示民眾對詐騙有警覺性了，警示通報多了、警示戶自然攀升。

但另一方面，是否是過度的警示、導致「誤警」，這必須在客戶權益和阻詐之間權衡，例如調整列警示帳戶的參數等。

雷仲達說，他個人認為警示帳戶多並非壞事，因為若把參數弄得過度寬鬆，可能是明明有問題卻讓他過關了，就沒有達到警示效果，儘管過程中可能會引發民怨或客訴，但事後客戶反而會感謝銀行幫忙防詐。

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