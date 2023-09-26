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星展銀不動產飆破30%法規上限 金管會要求改善

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
8月星展銀併了花旗銀消金業務，不動產放款飆破表。金管會證實，8月星展銀依《銀行法》72-2條規定的不動產放款占比飆破30%的法規上限，金管會已要求星展銀提出改善期限。本報資料照片
8月星展銀併了花旗銀消金業務，不動產放款飆破表。金管會證實，8月星展銀依《銀行法》72-2條規定的不動產放款占比飆破30%的法規上限，金管會已要求星展銀提出改善期限。本報資料照片

8月星展銀併了花旗銀消金業務，不動產放款飆破表。金管會證實，8月星展銀依《銀行法》72-2條規定的不動產放款占比飆破30%的法規上限，金管會已要求星展銀提出改善期限，一般因合併的調整期限約2~3年。

依《銀行法》72-2條，銀行辦房貸、建融及商辦等不動產放款總額，以總存款加金融債總額30%為限，市場視為「不動產放款天條」。

銀行局副局長童政彰說，8月星展銀併了花旗銀消金業務，因為花旗銀消金數字龐大，不動產放款「分子」遠遠超過總存款加金融債的「分母」，導致逾限。

金管會面對金融機構整併案，銀行哪些指標會超過法規標準，都會要求銀行需提出改善期限，星展銀已經報了一個改善計畫過來，初步並不會限制新增房貸，仍會讓星展銀業務接續發展，金管會將給一個較長的調整時間，一般約是2~3年時間。

金管會公布8月房貸、建融和加計銀行辦理商辦不動產的《銀行法》72-2條的數字。

2023年8月底依《銀行法》72-2條的最大範圍不動產放款餘額是13.77兆元、月增幅0.08%、反觀存款加金融總債（分母）卻月減0.03%，分子成長、分母衰退，讓國銀不動產放款占銀行總存款和金融債餘額比，一舉衝高到26.47%的今年單月高點，也較上月增加0.15個百分點。

以個別銀行家數來看，有12家銀行不動產放款占比落在27~28%，另僅2家落在28~29%，均各較上月增加了一家，主因是分母減少、分子也增加，童政彰說，分母減少可能是因金融債到期所致。

金管會 花旗 星展銀行 房貸 商辦

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