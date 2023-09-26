台灣碳權數位經濟發展協會成立 黃釗盈出任理事長

台灣碳權數位經濟發展協會（TCDD）20日正式成立，成為台灣第一個也是目前唯一結合碳權和數位經濟雙主流為核心的組織，凱基期貨董事長糜以雍為籌備處召集人，成立當天並推舉德銀遠東投信總經理黃釗盈出任TCDD協會理事長。

極端氣候對地球生態影響日益加重，為降低衝擊，已有逾130個國家宣布2050年前達到淨零排放目標，歐盟為實現2050年「碳中和」目標，更提出碳邊境調整機制（CBAM）重要氣候措施，今年10月開始試行。台灣也在今年2月公布《氣候變遷因應法》，將 2050年淨零排放目標正式入法，並於8月7日催生出臺灣碳權交易所。

在減碳成為趨勢的環境下，台灣碳權數位經濟發展協會（TCDD）在國內產業人士籌組下成立。台灣碳權數位經濟發展協會（TCDD）協會籌備處召集人，同時也是凱基期貨董事長糜以雍表示，協會是社團法人，以人為本，面對未來氣候變遷加劇，我們的重要使命就是集結各方力量，為台灣社會帶來改變。

新上任的TCDD協會理事長暨德銀遠東投信總經理黃釗盈表示，我們選擇了碳權和數位經濟無國界的特性，建構協會的雙主軸，以最簡單的方式，解決企業面臨最困難的問題為核心。協會四大工作組由各業專家領軍，可望為台灣市場注入新血，從在地到國際，和一群志同道合的產官學專家為氣候變遷的難題共思解方。

TCDD協會的組成有別於以往，除國內各業好手，更召集許多旅外的精英，包含德交所、歐交所、金邊衍生性交易所、新加坡碳交易平台、TUV SUD、AI及區塊鏈專家等等，旨在落實台灣在地企業與國際資源的結合，將「CBAM」、轉換為「攜伴」的概念，大家共同攜手，一起面對國際碳關稅這個衝擊企業現有競爭力的巨獸。

TCDD的成立可望為台灣在區塊鏈、大數據分析及人工智慧數位科技浪潮下，提供碳經濟全新的機會，以創造更加高效、透明和可持續的解決方案，來應對氣候變遷的挑戰。透過協會平台，整合產官學各方力量，共同研討並促進數位化技術及新興科技在碳關聯價值鏈上的應用，以碳權＋數位經濟雙主軸為核心，助力政府呼籲的以大帶小，為台灣企業面對碳議題的焦慮提供具體的解決方案。

台灣碳權數位經濟發展協會成立當天隨即舉辦「綠經浪潮：碳中和的挑戰與機會」研討會，會中議題緊碳關稅對企業帶來的改變，並由不同產業、領域的專家共同探討碳關稅與碳權對社會的影響。

福華電子（8085）董事長暨台灣產經建研社理事長洪奇昌表示，現行台灣能源結構，綠能比例仍低，若沒有明確且具體可行的政策方向，2050淨零的目標並不容易達成。

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