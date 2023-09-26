陳零九也遭騙？香港幣圈JPEX詐騙案燒到台 金管會證實移送

由台灣藝人陳零九代言的香港加密貨幣交易平台綠石交易所（JPEX）驚傳無牌經營並涉入詐騙捲款，此案延燒到台。金管會證期局副局長高晶萍證實，已接獲民眾檢舉JPEX在台非法招攬並提供具體事證，金管會已將情資移給檢調。

因JPEX是非法在台招攬，金管會無法確認、查證台灣有多少投資人受害，一般來說，金管會若收到民眾檢舉，會蒐證向檢調通報，或是請民眾去檢調立案。據了解，金管會已將JPEX案子移送給檢調。

高晶萍說，依《公司法》規定，境外虛擬交易平台若是外國公司，沒有辦理分公司登記，是禁止在台經營業務，依法是有刑事責任。

若要進一步依《洗錢防制法》規定、最高處1000萬元罰鍰，則需視該虛擬交易平台是否有涉及五項業務，包括1.虛擬資產與台幣、外幣或陸港澳發行的貨幣做交換，2.虛擬資產間的交換，3.虛擬資產移轉，4.保管、管理虛擬資產或提供相關管理工具，5.參與及提供虛擬資產發行或銷售相關金融服務。

她說，JPEX在台非法招攬，原則可先用《公司法》處理，事證較明確，依《公司法》規定可處一年以下有期徒刑或併科15萬元罰金且需自負民事責任。

全案起因是9月13日JPEX被香港證監會點名「無牌經營」並示警後，香港警方介入調查並在23日起接到逾2300多宗JPEX受害人報案，涉及金額逾14億港幣（約60億台幣），而因台灣藝人陳零九替JPEX代言並自稱也損失了15%資產，引發市場關注。

高晶萍說，香港對虛擬資產平台規定是採取「發牌照」制度，未獲牌照者都不能經營虛擬資產平台交易，金管會是在日前接獲民眾檢舉JPEX非法在台招攬業務，目前依行政程序處理，已向檢調通報。

金管會提醒投資人，投資境外虛擬資產交易平台，可能有兩大風險，一、境外虛擬資產交易平台並非經管會核准設立、可能也未受外國主管機關監理，投資人需自行承擔風險。

二、因商品是在境外提供、虛擬資產交易資訊不透明、價格波動大，投資風險高，民眾恐較難判斷相關訊息真偽，若有交易糾紛，投資人權益恐無法受到保障。

民眾若有發現非法業者於國內銷售金融商品或辦理金融特許業務，或有未完成虛擬通貨洗錢防制法令遵循聲明的業者，非法提供虛擬資產交易買賣等相關服務，除通報警政署165反詐騙專線外，也可檢具事證向金管會檢舉。

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