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美元強勢何時告終？美元指數漲破106 國內匯市爆量貶值

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導
熱錢今（26）日大舉匯出逾10億美元，為避免匯市失序，中央銀行加入出口商的拋匯陣容緩和貶勢，終場貶值8分、收在32.228元，連兩貶並為近11個月新低，匯市交投熱絡，總成交量高達20.37億美元。（本報系資料庫）
熱錢今（26）日大舉匯出逾10億美元，為避免匯市失序，中央銀行加入出口商的拋匯陣容緩和貶勢，終場貶值8分、收在32.228元，連兩貶並為近11個月新低，匯市交投熱絡，總成交量高達20.37億美元。（本報系資料庫）

美元指數漲破106，拖累台股指數重挫，國內匯市上演爆量貶值戲碼。熱錢今（26）日大舉匯出逾10億美元，為避免匯市失序，中央銀行加入出口商的拋匯陣容緩和貶勢，終場貶值8分、收在32.228元，連兩貶並為近11個月新低，匯市交投熱絡，總成交量高達20.37億美元。

匯銀主管指出，熱錢源源不絕匯出，新台幣匯率今天最低貶至32.236元、最多貶值8.8分，之後在央行與出口商聯手拋匯下，貶值金額限縮至8分報收。

美元強漲，使非美貨幣走勢全盤皆墨。央行統計顯示，美元指數今天上漲0.37%，韓元、歐元、日圓、新台幣、星元、人民幣匯率「全倒」。其中，台灣主要貿易對手國貨幣韓元今天重貶0.89％，歐元貶值0.5%，日圓貶值0.3%。

至於新台幣、星元與人民幣匯率，今天分別貶值0.25%、0.11%與0.02%。

近期美元指數驚驚漲，何時才有反轉機會，國泰世華銀行首席經濟學家林啟超分析，「關鍵在於美國實體經濟明顯降溫、金融市場大幅回檔，讓聯準會師出有名，能藉此向市場宣告聯準會利率已經到頂。」

林啟超還說，最後一家尚未下調美國主權債信評等的國際信評機構穆迪（Moody's）周一警告，美國政府如果停擺，將威脅到它的AAA頂級信評，一旦穆迪跟進S&P、惠譽等國際信評「開槍」，調降美國主權債信評等，對金融市場將造成劇烈衝擊，須密切觀察後續效應。

台經院景氣預測中心主任孫明德今天表示，美元指數組成裡，歐元占近六成，美元指數容易受到歐元走勢影響，若要探究新台幣匯率的貶值底線問題，長期以來，新台幣匯率的波動區間約在29~32元，目前新台幣匯率已經貶破32.2元，預料央行將會加大調節力道，避免新台幣匯率貶速過快。

孫明德指出，近期美元強勢，除油價上漲、美國仍有升息機會與避險需求升溫三大主因外，還有同為亞幣的日圓、人民幣匯率直直落，等於是「扯後腿」，讓新台幣匯率易貶難升。

因此，新台幣匯率這波貶值底線，除美元強弱外，還要觀察日圓、人民幣匯率何時止貶，若日圓匯率持續下探160，新台幣匯率也很難翻「升」，預料央行將且戰且走，就像開車遇到下坡路段，煞車不會一次踩到底，而是踩一下、放一下的「點煞」，讓新台幣在主要亞幣裡維持「相對穩定」。

新台幣 台幣匯率 人民幣匯率 美元指數

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