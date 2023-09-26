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銀行公會理事長補選 雷仲達再掌理事長

攝影中心／ 記者胡經周／台北即時報導
銀行公會今天舉行會員大會、補選理事長。從合庫轉任兆豐金董事長、也是前任銀行公會理事長雷仲達當選理事長。記者胡經周／攝影
銀行公會今天舉行會員大會、補選理事長。從合庫轉任兆豐金董事長、也是前任銀行公會理事長雷仲達當選理事長。記者胡經周／攝影

銀行公會今天舉行會員大會、補選理事長。從合庫轉任兆豐金董事長、也是前任銀行公會理事長雷仲達當選理事長。

雷仲達是在今年6月16日從合庫金控轉赴兆豐金控擔任董事長，因本職異動喪失會員代表資格，銀行公會已在6月29日的理監事會上，通過由臺灣銀行董事長呂桔誠，代理銀行公會理事長一職。銀行公會今天在呂桔誠主持下，於臺灣銀行公庫部舉行會員代表大會，先補選新任理事後，選出新任理事長雷仲達。

銀行公會今天舉行會員大會、補選理事長。從合庫轉任兆豐金董事長、也是前任銀行公會理事長雷仲達（右）當選理事長，雷仲達也向新任理事致謝。記者胡經周／攝影
銀行公會今天舉行會員大會、補選理事長。從合庫轉任兆豐金董事長、也是前任銀行公會理事長雷仲達（右）當選理事長，雷仲達也向新任理事致謝。記者胡經周／攝影
銀行公會今天舉行會員大會、補選理事長。從合庫轉任兆豐金董事長、也是前任銀行公會理事長雷仲達（左）當選理事長，雷仲達也向代理理事長呂桔誠（右）致謝。記者胡經周／攝影
銀行公會今天舉行會員大會、補選理事長。從合庫轉任兆豐金董事長、也是前任銀行公會理事長雷仲達（左）當選理事長，雷仲達也向代理理事長呂桔誠（右）致謝。記者胡經周／攝影
銀行公會今天在代理理事長呂桔誠（圖）主持下，於臺灣銀行公庫部舉行會員代表大會，先補選新任理事後，選出新任理事長雷仲達。記者胡經周／攝影
銀行公會今天在代理理事長呂桔誠（圖）主持下，於臺灣銀行公庫部舉行會員代表大會，先補選新任理事後，選出新任理事長雷仲達。記者胡經周／攝影

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