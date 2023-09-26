三大虛擬貨幣交易所帶頭籌組公會 爭取年底正式成立
國內三大虛擬通貨交易所與多家已完成反洗錢聲明平台業者成立「臺灣虛擬資產平台及交易業務事業（VASP）公會籌備小組」，希望在經濟部商業團體新分業標準正式通過後，儘速遞送申請，並期許於今年底前正式成立公會，台灣金融科技協會理事長蔡玉玲表示，期待能在台灣建立完整的加密貨幣產業鏈。
經濟部於8月公告修正商業團體分業標準，預計增設「虛擬通貨商業」，修正草案於預告期後2個月正式生效，最快10月中相關業者便可籌組工會，因此國內相關業者率先成立公會籌備小組，爭取年底前獲內政部同意正式成立。
擔任臺灣VASP公會籌備小組總顧問的臺灣金融科技協會理事長蔡玉玲表示： 「公會最重要的是具有產業代表性，才能凝聚共識並對外協商。目前籌備小組由三大交易所帶頭，結合極具潛力的平台業者一起努力」。
會議紀錄指出，業者須符合七點原則方可加入籌備小組，分別為：一、已完成洗錢防制法令遵循聲明，二、符合金管會之九大指導原則，三、擁有自己營運之平台，四、擁有錢包託管機制，五、擁有基礎之內部資安團隊，六、擁有健全之內部法律與法遵團隊，七、擁有法幣之銀行對接口，且法幣交付信託。
而原籌備小組成員萃科科技因尚未支援法幣，退出籌備小組，三川通證則經審查後正式加入，據會議紀錄顯示，除三川通證外，另有1家業者希望了解籌備小組加入調見後再行考慮、2家業者表達公會正式成立後希望加入。
擔任臺灣VASP公會籌備小組總顧問的臺灣金融科技協會理事長蔡玉玲表示，「公會最重要的是具有產業代表性，才能凝聚共識並對外協商」，期待透過三大交易所領頭， 結合極具潛力的平台業者，在台灣建構完整的加密貨幣產業生態。
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