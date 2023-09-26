搶富人財管商機…兆豐銀行成立私人銀行處 瞄準中小企業接班傳承

兆豐銀行今天成立私人銀行處，兆豐金控暨銀行董事長雷仲達指出，將自許以國家隊規格，比照國際外商銀行同業標準成立專責單位，建置全新媲美新加坡、香港等地國際級的私人銀行業務。

雷仲達表示，許多企業主第一代多年打拚累積了可觀的財富，這群金字塔頂端客群的資產配置與財富傳承需求持續增加，頂級富豪的金融服務也成為業者兵家必爭之地，兆豐除了積極響應金管會政策開辦高資產客戶財富管理業務，同時也瞭解要滿足高端客群需求，必須對標星港外銀，從業者整體服務模式予以強化。

對於潛在的目標客戶，兆豐銀行副總經理兼任私人銀行處長陳昭蓉分析，很多留在海外的台商資金回台，有2/3集中在中部地區，其中已經有20%為兆豐銀行的高資產客戶，另外裡面有5%估計將為兆豐私人銀行的客戶，另外私人銀行客戶數雖然占比5%，資產規模卻估計占比20%。

雷仲達指出，私人銀行不僅是協助客戶投資理財、退休養老，更要全面照顧到客戶家族及家族企業的資產配置與傳承規劃，許多企業家第一代在面臨事業交棒和退休階段，對於家族財富傳承和事業接班等議題，卻往往尋求外商銀行或海外私人銀行協助。接下來兆豐將比照國際一流標準，建立整套專屬高階客戶的制度、流程與差異化營運模式，自許成為公股第一，更要躋身亞洲一流私銀品牌行列。

陳昭蓉表示，頂級富豪的金融服務已成業者兵家必爭之地，私人銀行服務不僅是協助客戶家族的財富管理，更是關於客戶家族的資產配置與傳承規劃需求，私人銀行業務的開辦，代表著兆豐銀行對於頂級客戶需求的重視。

為了完善客戶服務，兆豐銀集結了內部菁英及外部好手，包括金融領域投資理財與非金融領域如法律稅務等專才。此外，兆豐銀也擁有豐富的企業金融、國際金融和財務操作經驗，並在海外擁有多達39個服務據點，提供客戶最即時的國內外金融解決方案。

陳昭蓉強調，私人銀行的客戶非常注重隱私。兆豐私人銀行的服務提供單一窗口接觸，搭配專屬的專家團隊協助，提供差異化服務平台。讓客戶放心地將他們的資產配置規劃委託給兆豐。

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