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開發金承諾2045全資產組合淨零碳排 連七年入選富時指數

經濟日報／ 記者仝澤蓉/即時報導
開發金控連續七年入選富時指數。圖/資料照片
開發金控連續七年入選富時指數。圖/資料照片

開發金控（2883）積極實踐2045全資產組合淨零碳排承諾，力行永續轉型，今年再度入選富時社會責任指數（FTSE4Good Emerging Index），並連續七年獲選，展現開發金控在深耕環境、社會、公司治理的永續作為，再獲得國際肯定。

富時社會責任指數是全球社會責任投資重要參考指數之一，評選企業包含環境、社會及公司治理 （ESG）面向之永續績效，將表現優異的公司列入成分股。

開發金控2023年完成集團旗下四大子公司中國人壽、凱基銀行、凱基證券及開發資本成立永續委員會，並於永續委員會下設公司治理、社會公益、環境永續、責任金融、顧客權益與員工照顧等六個任務工作小組，以持續精進永續治理。

為實踐永續，開發金控透過綠色金融、綠色營運及永續供應鏈管理，積極推進淨零時程。開發金控持續接軌國際，發揮綠色金融影響力，簽署加入「碳核算金融聯盟」（Partnership for Carbon Accounting Financials，簡稱PCAF）導入國際投融資碳排管理標準，建構氣候變遷風險管理機制，攜手集團子公司積極發展綠色金融服務，協助產業的綠色轉型與永續發展。

在綠色營運方面，開發金控承諾2030年前達到自身營運管理淨零碳排目標，規劃各項去碳化措施及再生能源採購專案。2022年新總部大樓及凱基銀行北門分行自設太陽能板裝置，共產生82.22仟度綠電，相當於減少碳排放量 41.85 公噸碳排放。

此外，2022年起，每年採購500萬度綠電，共採購5年，2022 年度已供轉綠電數量相當於減少226.07公噸碳排放。開發金控將持續強化永續韌性，深化核心職能，成為亞洲領先的金融企業。

開發金控 ESG 碳排放

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