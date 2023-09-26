證交所、證期局攜手訪美 投資大咖按讚

臺灣證券交易所甫結束美東拜會行程，拜會18家機構除介紹臺灣股市基本面韌性、高殖利率等優勢，以及ESG生態系、碳權交易、創新板等未來業務發展亮點外，並對投資者感興趣的友善投資環境相關措施諸如單一保管銀行、外資登記作業簡化等議題釋疑，強化投資信心。

18家機構包含紐約及波士頓等地的二家交易所、一家保管結算機構、二家指數公司、五家大型基金及資產管理公司、四家保管機構、二家潛在大型投資機構、一家投票顧問公司及一家投資銀行等。會後各重要機構投資者紛紛對臺灣總體基本面實力與臺股發展潛力，表達正面回應，並對於主管機關與證交所主動拜訪，傾聽投資人意見、積極回應說明重要關注議題，給予高度肯定。

外資在台股市場扮演舉足輕重角色，證交所統計，截至2022年底止，外資持有台股市值比重，高達41%來自美國，是最主要國家，證期局張振山局長及證交所林修銘董事長等一行，9月中旬分別於紐約及波士頓與多家重量級機構投資者展開一連串會談，深入探討臺股市場發展與投資優勢。

證交所本次仍規劃一對一拜會重要投資人，目的在於向美國機構投資者更新我國證券市場重要資訊，介紹台股優勢和發展情況，提高投資台灣股市的興趣，並對關注問題積極回應，以加強對臺灣市場信心，蒐集對我國資本市場建言。

針對臺灣股市基本面，證交所代表在會議中除詳細介紹上市公司營收及獲利表現穩健，殖利率在全球排名前段班外，近期並新增ESG生態系、碳權交易所、創新板、調整新增產業分類等發展重點，強調臺灣股市的重要性與投資價值。

證交所表示，經說明上述相關重要議題目前最新進展及交流未來發展可能性後，將有助於適時化解國際投資人疑慮，增強對我國資本市場投資信心。

證交所亦針對8月7日甫開幕之臺灣碳權交易所進行介紹，主要營運項目包括國內碳權交易、國外碳權交易、碳諮詢與教育訓練，期能建置公平、效率及公開的交易平台，因應供應鏈減碳及企業碳中和需求。證交所指出，此行大多數重要機構投資者對於我國發展ESG不遺餘力，並於今年積極成立碳權交易所表達肯定之意，亦對未來進一步提供碳權交易表達高度興趣。

打造外資友善投資環境是證交所今年的工作重點，為提升在台灣友善投資體驗，今年更先後赴新加坡及日本拜會重要外國機構投資者，基於上半年蒐集新加坡及日本機構投資者的市場建言，及彙整本次拜會18家機構關切的議題與意見回饋，證交所更主動積極回應臺股外匯管制、單一保管銀行、外資登記作業簡化、資金提前到位、MSCI升等、T+1交割週期等議題。面對外資反應的制度問題，積極修正相關規章及解決問題，外資反映多次的資金提前到位議題也已有優化方案。

證交所此次美東拜訪行程除拜會18家機構之外，林修銘並接受數家外國知名媒體採訪，暢談台股資本市場新亮點，此次訪問不僅提供一個平台，使證交所能夠分享最新的資本市場措施和政策，還對外傳達台灣積極參與全球金融市場的意願，以及致力於提供穩健、透明和具有競爭力的投資環境的承諾。

展望未來，證交所規劃明年將前進歐洲，持續向國際市場重要投資人及參與者，傳達台灣市場的投資利基，並廣納對臺灣市場發展意見，期望透過一系列的全球拜會與行銷宣傳，讓全球機構投資者更加了解台灣資本市場的優勢與韌性。

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