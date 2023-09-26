明揚大火！產險業點出工廠未來投保3變化 商火險恐調漲

屏東科技產業園區的明揚國際（8420）科技專門製作高爾夫球具，22日晚間廠區發生大火爆炸事故，全案造成造成員工、鄰近居民及消防員逾百人傷亡。經此事件，產險業點出工廠未來投保3變化，第一，商業火險費率恐再度調漲，第二，鄰近工廠是否會遭到延燒也將納入考量，第三，經營者風險意識提高， 提升公共意外責任險及雇主意外責任險保額。

產險業者指出，首先在商業火險部分，今年度保費已經有調漲，主要是因國際再保市場受到像是野火、各國颱風、颶風等多重損失影響，加上國內近年多起大型工廠火災損失，導致整體損失率不佳，其中有大半都是轉再保公司，使得再保險公司緊縮承保能量，保險公司為了因應，提高保費並提出更嚴格的承保條件。而針對曾發生事故的公司，由於已有出險紀錄，下次投保時保額通常會進行調整，或是提高其自負額。

第二，工廠發生爆炸、大火等事故，就目前觀察，單一火災事件影響的範圍越來越廣，往往會造成鄰近工廠、住家鄰損，未來可能會將鄰近建築與投保工廠的距離、相對位置、規模、是否延燒等條件納入考量，是否會對保險費率造成影響，也應思考。

第三，一般公司投保公共意外責任險及雇主意外責任險時，每一人體傷大多落在300~500萬元，通常發生受傷等意外事故是夠賠的，但因此次傷亡人數太多，導致保額不夠賠。產險業提醒，雇主在進行投保時，如何判斷保額是否足夠，首先要看生產商品是否為高風險，此次明揚工廠內堆放大量塑膠粒、橡膠等易燃物，再加上粉塵，所以導致重大傷亡，若是具有高風險就可考慮提高保額，降低自身財務危機；再來是雇主風險意識需提高，保險是最後一條防線，且通常為事故後進行損害補償，工廠的工安才是防止危機發生的第一步。

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