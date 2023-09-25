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關注金融育才 兆豐證券舉辦一日體驗營

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導

兆豐證券首場為年輕學子舉辦的企業參訪活動─「探索兆豐證券的多重宇宙」，日前熱力開跑，吸引近百名學子報名參加，最後選出60位對金融產業有興趣的高中及大專在校生，在兆豐證券總部進行一日金融體驗。

兆豐證券董事長陳佩君親自歡迎學生並表示，兆豐證券秉持集團發揮正向影響、引領永續發展的使命，將「社會共榮」列為ESG永續策略之一，其中，「普惠金融」是十分重要的行動主軸，因此近年持續發揮核心本業職能、以更貼近社會需求的方式，積極培育金融人才，實踐社會承諾。

「探索兆豐證券的多重宇宙」由兆豐證券主辦、兆豐期貨及兆豐投顧共同協辦，希望提供年輕學子更多接觸認識金融知識與產品服務的機會。

這場活動不僅安排兆豐證券、期貨及投顧一級主管為學生解說金融產業特性及業務概況，並帶領學生逐一走訪兆豐證券的經紀、債券、自營、承銷等主要部門，讓學生親自體驗金融工作實務現場。

讓學生認識證券業的工作職務外，下半場特別安排「金融理財講座及雙向座談會」，以個案分享、實務解說等方式，傳遞正確的財務觀念，培養學生的金融識讀能力，並且教導學生如何有效防詐，避免落入金融詐騙陷阱。

此外，藉由雙向問答環節，讓學生對於未來的職涯規畫或有興趣的職務自由提問，深入了解該職務的工作內容及所需專業。

學生紛紛表示很興奮能夠實際參訪大型金融企業，是非常難得的機會，可提前到工作實務環境中一窺究竟；並特別提到結束後能深刻感受到金融業的高度專業，更期待未來能夠有機會加入、發揮所長。

兆豐證券總經理吳明宗強調，兆豐證券近年持續推動金融知識的宣導，今年分別於6月即9月在新竹縣橫山國中及臺南市東區大同國小，舉辦兩場「國中小教師金融理財研習講座」，協助站在教育第一線的老師們，將基礎的金融觀念與風險意識融入日常教學中；亦透過主動拜訪大專院校，進行產學合作，持續在校園紮根。

因應永續金融的趨勢，兆豐證券致力將「尊重包容」、「專業信賴」及「誠信當責」的企業核心價值落實於業務中，同時不忘積極參與及回饋社會，長期投入資源於多項公益議題。未來將持續與各界攜手合作推動金融教育及育才計畫，實踐聯合國永續發展目標( SDGs） 目標四「優質教育」的美好願景。

兆豐 期貨

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